La finale della Conference League 2028 si giocherà a Torino, Malagò “Fiducia dell’Uefa nell’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della UEFA Conference League 2028. L’ufficialità è arrivata nel corso del Comitato Esecutivo Uefa riunitosi oggi a Salonicco (Grecia), che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino e che ha visto anche il coinvolgimento della Regione Piemonte e, per gli aspetti legati alla ricettività, di Federalberghi Torino. Lo Juventus Stadium ha già ospitato eventi internazionali Uefa: la finale di Europa League del 2014 tra Siviglia e Benfica, due gare delle Finals di Nations League 2021 (Belgio-Francia e la finale per il terzo posto tra Italia e Belgio) e la finale della UEFA Women’s Champions League 2022 tra Lione e Barcellona. La Federazione conferma quindi i suoi grandi investimenti e il suo impegno nell’organizzazione di eventi calcistici internazionali: la finale di Conference League 2028 si aggiunge ad altre due competizioni che l’Italia è già certa di ospitare nei prossimi anni, la fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile nel 2029 e Uefa Euro 2032, quest’ultimo assieme alla Turchia.

“L’assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un’ottima notizia e conferma, ancora una volta, l’apprezzamento e la fiducia della Uefa nei confronti dell’Italia – le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò –. I grandi eventi internazionali sono una straordinaria occasione di promozione del nostro Paese e, soprattutto, rappresentano un investimento sul futuro dello sport italiano. Torino ha tutte le carte in regola per essere una grande capitale europea dello sport e lo Juventus Stadium è una struttura all’altezza di una finale UEFA. È un riconoscimento importante per la città, per il Club e per tutto il sistema sportivo italiano. Ospitare grandi eventi significa creare valore, lasciare infrastrutture, competenze e una nuova cultura dell’organizzazione sportiva. L’Italia ha dimostrato di saperlo fare e questa scelta della Uefa ne è un’ulteriore conferma”. Il Comitato Esecutivo Uefa ha inoltre ufficializzato le sedi di altre finali. Uefa Champions League. 2028: Monaco; 2029: Barcellona. Uefa Women’s Champions League. 2028: Lione; 2029: Cardiff. Uefa Europa League. 2028: Bucarest; 2029: Belgrado. Uefa Conference League. 2028: Torino; 2029: Budapest. Uefa Super Cup. 2027: Amsterdam; 2028: Astana. Uefa Futsal Champions League. 2027: Biel.

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