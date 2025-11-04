La filiera della birra vale 10 miliardi l’anno

ROMA (ITALPRESS) - La birra in Italia non è più solo una bevanda estiva, ma una vera e propria forza economica capace di generare valore, lavoro e cultura. A dirlo è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Birra, che fotografa dieci anni di crescita costante per il settore brassicolo. Dal 2015 al 2024, il valore condiviso generato dalla filiera è passato da 7,8 a 10,4 miliardi di euro all'anno, con un incremento del 33%. In dieci anni, il settore ha prodotto 92 miliardi di ricchezza complessiva e creato oltre 24 mila nuovi posti di lavoro, portando gli occupati a 112 mila: numeri che fanno della birra uno dei comparti più dinamici dell'agroalimentare italiano. Anche la produzione cresce, con un aumento del 20%, mentre i consumi interni salgono del 13% e l'export vola a +31%. Oggi, per ogni addetto impiegato nella produzione, si generano altri 31 posti lungo la filiera: dalla logistica alla distribuzione, fino alla ristorazione. Ma la crescita non è solo economica. Negli ultimi anni, gli italiani hanno riscoperto la birra come protagonista della convivialità a tavola, capace di accompagnare piatti della tradizione e interpretare nuovi gusti. In parallelo, si sono sviluppate nuove professionalità — mastri birrai, tecnologi, sommelier della birra — e una maggiore attenzione alla qualità e alla cultura del bere consapevole.