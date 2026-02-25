La fiamma paralimpica è arrivata a Milano, acceso il braciere in piazza Duomo

MILANO (ITALPRESS) – La fiamma paralimpica è arrivata in piazza Duomo per l’accensione del braciere in occasione del passaggio della torcia a Milano nel suo viaggio fino alla cerimonia di apertura in programma il prossimo 6 marzo a Verona che segnerà l’inizio ufficiale dei giochi Paralimpici Milano-Cortina. Presenti in Piazza Duomo per l’arrivo della fiamma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Nel dettaglio, Milano ospiterà le gare di Para ice hockey presso la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

“Sono stati i Giochi Olimpici invernali più belli di sempre e sono certa che saranno i Giochi Paralimpici invernali più belli di sempre. Per Milano significano anche 80 milioni di investimento, per rendere pienamente accessibili le tre linee più datate della metropolitana”, ha dichiarato l’assessore comunale allo sport, turismo e politiche giovanili Martina Riva. “In questo, le Paralimpiadi sono state un acceleratore per qualcosa su cui Milano si era presa un impegno. Ma soprattutto saranno l’occasione per diffondere una cultura dello sport come diritto davvero per tutti e tutte, nel segno dei valori olimpici”, ha aggiunto.

