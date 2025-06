La Ferrari vince ancora nella 24 Ore di Le Mans, trionfo per Kubica

ROMA (ITALPRESS) – La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Per la scuderia di Maranello è il terzo successo consecutivo nella storica gara automobilistica francese, valida come prova del Campionato del mondo endurance FIA. A trionfare è stato il team non ufficiale #83 di AF Corse, composto dall’ex pilota di Formula 1 Robert Kubica, da Yifei Ye e da Philip Hanson. Al secondo posto la squadra Porsche #6. Terza e quarta piazza, poi, ancora ad appannaggio della Ferrari, con i team #51 e #50.

– Foto IPA Agency –

