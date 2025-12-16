La Federscherma presenta “Ecoblade”, il nuovo progetto per il riciclo delle lame spezzate

ROMA (ITALPRESS) – A chiusura di un 2025 che ha visto la conquista di 140 medaglie tra Europei e Mondiali, la Federazione Italiana Scherma presenta ufficialmente, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, “Ecoblade“, il nuovo programma che promuove il riciclaggio dell’acciaio maraging, non solo per ridurre i rifiuti e la nostra impronta di carbonio, ma anche per supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie. Un progetto che ridà vita alle tante lame spezzate in pedana, trasformandosi in nuove risorse per tutto il movimento schermistico. “Ecoblade”, varato dal Consiglio federale presieduto da Luigi Mazzone, potrà contare sulla partnership con Acciaierie Valbruna, azienda vicentina leader nella produzione di acciai speciali, che riceverà dalla Fis tutte le lame spezzate e ne curerà il processo di riciclo. Le lame verranno infatti fuse insieme ad altri metalli per essere trasformate in barre di acciaio inossidabile. “Chi avrebbe mai pensato di riutilizzare le lame che si spezzano. Per me che da sempre sono attento all’ambiente, questo riguardo è fondamentale“, l’intervento del presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

In occasione della prima prova nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada, svolta a Roma lo scorso novembre, è stato allestito un primo punto di raccolta segnando l’inizio di un percorso che si pone l’ambizioso obiettivo di “ridare vita” alle circa 50mila lame che ogni anno si spezzano durante le attività agonistiche e addestrative della scherma italiana. L’olimpionico Daniele Garozzo, vicepresidente vicario della Fis, è il referente per il Consiglio del programma “Ecoblade”, nato con la visione e l’ambizione di aprire un ciclo virtuoso per la scherma e soprattutto per lasciare un messaggio culturale, destinato soprattutto ai più giovani. Proprio per rafforzare ulteriormente il legame tra la sostenibilità e gli schermidori del presente e del futuro, il presidente della Fis Luigi Mazzone e il presidente del Comitato regionale Lazio Claudio Fontana, nell’ambito della presentazione di “Ecoblade” hanno organizzato anche la Cerimonia di premiazione delle “Eccellenze della scherma laziale 2025”, nel corso della quale vengono insigniti gli atleti Under 14 e Under 17 – oltre a società, dirigenti, tecnici e arbitri del CR Lazio – che si sono distinti per risultati e impegno nella stagione agonistica 2024/2025.

“Sono particolarmente orgoglioso perché la Federazione scherma con questo progetto si pone all’avanguardia sotto il tema dell’ecosostenibilità. Siamo la federazione più medagliata nel 2025 e crediamo molto nelle nostre eccellenze, soprattutto in vista dei Mondiali Giovani e Cadetti del 2028, che si disputeranno proprio a Roma”, le parole di Mazzone. Le prossime tappe della raccolta saranno Legnano (2^ prova nazionale di spada dal 16 al 18 gennaio), Brescia (2^ prova nazionale di fioretto dal 23 al 25 gennaio), Foggia (2^ prova nazionale di sciabola dal 13 al 15 febbraio), Caorle (campionati italiani Under 23 previsti dal 28 febbraio al 1° marzo), Piacenza (campionati italiani dalla Serie A2 alla C in programma dal 13 al 16 marzo) e Riccione (nel lungo periodo di competizioni di tutte le categorie che scatterà in Romagna il 23 aprile per concludersi il 14 maggio).

– foto Bizzi/Federscherma –

