ROMA (ITALPRESS) – Si fa sempre più ricca l’offerta della gamma Land Rover Defender con il modello lussuoso 130 Outbound, ma anche con la 130 V8 da 500 cavalli e il nuovo County Exterior Pack per la versione 110. “La Defender 130 Outbound è un’aggiunta incredibilmente desiderabile alla famiglia Defender, dedicata ai nostri clienti più avventurosi che amano viaggiare ed esplorare e hanno bisogno di maggiore spazio di carico in una configurazione a cinque posti. I suoi esclusivi miglioramenti di design e gli interni spaziosi offrono un mix avvincente di capacità e praticità. La famiglia 4×4 può soddisfare qualsiasi cliente, con l’introduzione del propulsore V8 sulla Defender 130, mentre il nuovo County Exterior Pack celebra le radici del modello con un look moderno di un design classico” spiega Mark Cameron, Managing Director Defender. La nuova Defender 130 Outbound abbraccia l’impossibile, con una combinazione senza precedenti di spazio interno lussuoso e capacità all-terrain. Disponibile esclusivamente in allestimento a cinque posti, offre un potenziale ancora maggiore per l’esplorazione via terra e consente a coloro che hanno uno stile di vita attivo e avventuroso, di mettere nel bagagliaio tutto ciò di cui hanno bisogno per uscire ed esplorare. E’ progettata per i clienti che sanno che c’è sempre un mondo nuovo da conquistare. Offre infatti l’opportunità di affrontare qualsiasi terreno in un comfort superiore – con un interno progettato appositamente per ospitare tutto ciò che, chi ama l’avventura, può desiderare. Massima espressione della gamma di capacità Defender, la 130 Outbound è disponibile esclusivamente in versione cinque posti e con una capacità del bagaglio che arriva fino a 2.516 litri (1.329 litri con sedili della seconda fila eretti, ndr), rendendo più facile ogni avventura per chi desidera la massima versatilità e praticità. Il suo vano di carico praticamente piatto (con 1,267 metri di lunghezza dietro alla fila 2) ospita facilmente tutto, dalle mute e borse dei kit all’attrezzatura da campeggio e da arrampicata. Gli esclusivi miglioramenti del design esterno fanno sì che la Defender 130 Outbound si distingua ovunque vada. Il paraurti e l’inserto della griglia presentano un look discreto e deciso con finitura Shadow Atlas Matt, mentre le prese d’aria laterali sono rifinite in Antracite. Per completare il design Outbound, sono disponibili cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black e cerchi da 22 pollici in Shadow Atlas Matt.

Il Fuji White, il Santorini Black, il Carpathian Grey e l’Eiger Grey compongono la palette colori, mentre i pannelli posteriori, in tinta di carrozzeria come le finiture del montante D, completano i miglioramenti esterni. Per i clienti che necessitano di una superiore resistenza ai graffi per uscire dai sentieri battuti, è disponibile il Satin Protective Film. Per gli interni, i clienti possono scegliere la lussuosa pelle Windsor o il resistente tessuto Resist, che offrono opzioni di materiali tattili più adatti al loro stile di vita. Tutti sono rifiniti in Ebony, con un rivestimento del cielo Ebony Morzine, impiallacciatura Robustec e caratteristica traversa Defender verniciata a polvere Satin Black con finitura spazzolata.

All’inizio e alla fine di ogni attività, tocchi pratici proteggono l’interno. Il resistente tappetino in gomma può essere ripiegato per proteggere il paraurti quando si caricano attrezzature ingombranti o pesanti come biciclette o valigie. Aree supplementari di stivaggio mantengono al sicuro i piccoli oggetti nascondendoli alla vista, mentre i punti di ancoraggio aggiuntivi e la nuova rete da carico consentono di assicurare saldamente durante la guida una varietà di attrezzature da outdoor – grandi o piccole – per disporne prontamente all’arrivo.

La capacità inarrestabile in 4×4 è fornita dal collaudato sistema di trazione integrale intelligente e dal Terrain Response 2 della Defender, mentre le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con Adaptive Dynamics sono montate di serie. Le avanzate tecnologie di guida off-road garantiscono un avanzamento facile e rassicurante su qualsiasi terreno, con le sospensioni pneumatiche elettroniche che consentono fino a 430 mm di articolazione e fino a 900 mm di guado. La Defender 130 Outbound può trainare fino a 3.000 kg, il che significa che tutto, dalle moto d’acqua, alle barche, alle roulotte e ai rimorchi, può essere trainato con facilità. L’aggancio è reso più semplice dalle sospensioni pneumatiche, e dagli interruttori all’interno del portellone che consentono di sollevare e abbassare la parte posteriore del veicolo. La Defender 130 Outbound è disponibile con propulsore D300 diesel Ingenium che dispone della tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle per prestazioni ed efficienza ottimali.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

(ITALPRESS).