MIAMI (USA) (ITALPRESS) – Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 torna protagonista a Miami per il sesto appuntamento del Mondiale 2025 e secondo weekend Sprint stagionale. Ferrari a caccia di conferme dopo il primo podio dell’anno centrato a Jeddah, grazie a una straordinaria prestazione di Charles Leclerc. Il monegasco resta fiducioso riguardo lo sviluppo della macchina e guarda con un buon occhio la tappa in Florida che ripropone il formato sprint. “I weekend sprint mi piacciono parecchio – afferma – Ogni giorno si corre per qualcosa. Inoltre sono convinto che quando c’è una sola sessione di prove libere noi come team partiamo da una buona base perché facciamo un grande lavoro di preparazione. Sto adattando il mio stile di guida alla nuova macchina – prosegue Leclerc – che è un po’ più difficile da guidare. Ma con le modifiche che abbiamo fatto sembra ci sia più performance. Spero che la direzione presa sia quella giusta per tornare a vincere”.

A caccia di riscatto, invece, Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è uscito dall’Arabia Saudita con un anonimo settimo posto. L’unico acuto stagionale del britannico è stato in Cina, proprio nell’unica Sprint Race disputata. “Abbiamo analizzato bene i dati e fatto tanto lavoro al simulatore. Abbiamo ricavato indicazioni che dovrebbero permetterci di andare nella direzione che vogliamo. Sono più motivato che mai, e impegnato al massimo per trovare il giusto feeling con la SF-25. Anche i primi sei mesi in Mercedes furono molto impegnativi in termini di adattamento”, afferma Hamilton in conferenza stampa. Ai nastri di partenza la chiara favorita è la McLaren, che ha vinto quattro delle cinque gare fin qui disputate (1 Norris, 3 Piastri). Miami è una pista che si adatta particolarmente bene alle caratteristiche della MCL39.

Proprio qui in Florida l’anno scorso iniziò il dominio tecnico della scuderia di Woking con la prima vittoria in carriera di Lando Norris. Il britannico è tornato da Jeddah sconfitto su più fronti con un quarto posto e il sorpasso subito dal compagno Oscar Piastri in vetta alla classifica piloti. “Siamo convinti di essere i migliori – dichiara Norris in conferenza stampa – Devo solo disputare un weekend pulito. Sto lavorando su molti aspetti e nelle ultime due settimane ho imparato molte cose con il lavoro al simulatore”.

Già a quota 3 vittorie stagionali Piastri. L’australiano si sta dimostrando più continuo e solido del compagno di box e si è guadagnato con merito la prima posizione della classifica piloti dopo la vittoria in Arabia Saudita. “La mentalità è sempre la stessa: scendo in pista per cercare di vincere gare e di estrarre le migliori prestazioni possibili dalla vettura. La macchina per ora è stata performante in tutte le piste, vedremo come si adatterà alle temperature di Miami”, le parole di Piastri. La grande sconfitta dello scorso GP è stata la Mercedes, quinta con George Russell e sesta con Andrea Kimi Antonelli e battuta nel passo gara da McLaren, Ferrari e Red Bull. Prima volta a Miami per Antonelli: “Sarà molto emozionante scendere in pista. La macchina è sempre stata molto costante, ma a Jeddah abbiamo faticato molto in gara. Ci sarà da lottare”, assicura, ai microfoni di Sky Sport, il pilota classe 2006.

Al giovedì assente Max Verstappen (Red Bull), al fianco della compagna Kelly Piquet, che è in procinto di partorire il primo figlio del quattro volte campione del mondo. L’azione in pista comincerà nel tardo pomeriggio con le FP1 alle 18.30 (ora italiana). Alle 22.30 sarà la volta delle qualifiche per la Sprint Race, che si correrà sabato alle 18. Sempre sabato (ore 22.00) andranno in scena le qualifiche per la gara lunga, la cui partenza è fissata domenica alle 22.

