MILANO (ITALPRESS) – Grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza, la donna trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta a Milano, è stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina.

L’allontanamento della giovane, risalente allo scorso 4 novembre, é stato denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).