GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Defender OCTA, vertice prestazionale dell’inarrestabile famiglia, costituirà la base delle Defender da competizione che parteciperanno alla Dakar e al FIA World Rally Raid Championship a partire dal 2026, mostrando le proprie credenziali in termini di prestazioni estreme negli eventi fuoristrada più duri del mondo.

Le capacità e la forza inarrestabili su tutti i terreni sono al centro del concetto stesso della Defender e queste caratteristiche sono essenziali per qualsiasi veicolo da competizione rally-raid.

La scelta della Defender OCTA, la Defender più veloce e capace mai realizzata, come base per il programma di rally-raid del marchio britannico di avventure, è stata quindi una scelta naturale.

Defender gareggerà con due veicoli da competizione in tutti e cinque i round del FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) nella categoria “Stock” per i veicoli di serie e con tre veicoli nell’evento di punta del campionato, il Rally Dakar, a partire dal 2026.

Entro il 2026 entreranno in vigore i nuovi regolamenti volti a rendere la categoria “Stock” significativamente più competitiva, poichè gli organizzatori della FIA e della Dakar rispondono alla crescente popolarità di 4×4 e SUV ad alte prestazioni. Sono le maggiori prestazioni consentite da questi nuovi regolamenti che rendono la categoria Stock perfetta per dimostrare in modo autentico l’estrema durata e capacità della Defender.

Il cuore della Defender OCTA, e delle unità da competizione, è la robusta piattaforma D7x (x per Extreme, ndr). Basata sulla leggera struttura monoscocca in alluminio di ogni Defender, è tre volte più resistente dei tradizionali design scocca-telaio e offre un’impressionante rigidità torsionale.

Questa robustezza intrinseca, unita alla geometria su misura e al design della cinematica Defender OCTA, ne ha reso ovvia la scelta per il programma Dakar. I veicoli da competizione appositamente preparati condivideranno la piattaforma della Defender OCTA, il layout della trasmissione e della catena cinematica – secondo i regolamenti della Dakar e del W2RC – per mostrare la loro inarrestabile capacità e durata. La potenza sarà fornita dal V8 biturbo da 4,4 litri della Defender OCTA.

E’ già in corso un completo programma di test e sviluppo delle Defender da competizione. Questo si concluderà con eventi di prove e con il lancio del team entro la fine dell’anno, in vista della Dakar e del FIA World Rally Raid Championship nel 2026.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).