La Coppa del Mondo paralimpica fa tappa a Budapest: dodici italiani in gara

ROMA (ITALPRESS) – Fa tappa a Budapest la Coppa del Mondo di scherma in carrozzina. La Nazionale Paralimpica azzurra sarà protagonista della tappa ungherese del circuito iridato, in programma da domani a domenica 22 marzo, con dodici portacolori.

Convocati dai commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, rappresenteranno l’Italia sulle pedane magiare Mattia Galvagno, Michele Massa, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci, Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nelle prove maschili, Julia Markowska, Andreea Mogos e Sofia Garnero nelle competizioni femminili.

Insieme ai compagni, autorizzati a partecipare, saranno in gara anche Gabriele Albini e Sofia Brunati. Saranno presenti in Ungheria anche la fisioterapista Giulia Talluri e gli arbitri Alessandro Lispi e Matteo Micheli. La spedizione azzurra, reduce dalle nove medaglie conquistate un mese fa nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica a Pisa, proverà dunque a confermare gli ottimi risultati della prima parte di stagione nell’attesa tappa di Budapest, dove nei primi tre giorni sono in programma le gare individuali mentre la chiusura vedrà in scena le prove a squadre.

Il via domani, giovedì 19, sarà affidato al fioretto maschile e alla spada femminile: per l’Italia in pedana tra i fiorettisti Galvagno, Lambertini e Platania Parisi nella categoria A, Massa e Paolucci nella B; mentre tra le spadiste saranno impegnate Markowska e Brunati nella categoria B e Garnero nella A. Venerdì dedicato alle sciabolatrici (Mogos, Markowska e Brunati, tutte nella prova B) e agli spadisti, con gli azzurri Lambertini, Platania Parisi, Giordan e Albini nella categoria A, Massa e Jacquier nella B. Sabato ultime gare individuali con il fioretto femminile (Mogos nella categoria B e Garnero nella A) e la sciabola maschile, specialità in cui gli italiani al via saranno Giordan, Galvagno e Albini nella categoria A, Paolucci e Jacquier nella B. Domenica chiusura con le prove a squadre: l’Italia gareggerà con il quartetto degli sciabolatori campioni del mondo composto da Edo Giordan, Mattia Galvagno, Gianmarco Paolucci e Andrea Jacquier, e con il terzetto degli spadisti formato da Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi e Michele Massa.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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