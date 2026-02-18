La Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Pisa, da domani il via alle gare

ROMA (ITALPRESS) – È tutto pronto a Pisa per l’11esima edizione della tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, l’unica del circuito iridato di World Abilitysport Para Fencing in scena in Italia. Da domani a domenica sulle pedane del PalaCus quasi 400 gli atleti in gara, in rappresentanza di 29 Paesi: si confronteranno in 15 competizioni (12 individuali e tre a squadre) per una kermesse diventata ormai una grande classica del calendario internazionale della scherma in carrozzina.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa presso la sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti. Erano presenti Frida Scarpa, assessore allo Sport del Comune di Pisa, Marco Macchia, delegato del Rettore dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio, Giulio Messerini, presidente del CUS Pisa, Giovanni Calabrò, presidente dell’US Pisascherma, e Daria Marchetti, consigliere della Federazione Italiana Scherma, che ha portato anche i saluti del presidente federale Luigi Mazzone. Per la Nazionale azzurra erano presenti Alessandro Paroli, ct del fioretto paralimpico, e Julia Markowska, che gareggerà sia nella spada e che nella sciabola.

“Ospitiamo con grande piacere e orgoglio questa undicesima edizione della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa – le parole di Frida Scarpa -. Questa sarà un’edizione particolarmente importante, perché è una tappa fondamentale per arrivare alle qualificazioni del prossimo anno per le Paralimpiadi di Los Angeles del 2028. Ringrazio in particolare il Comitato organizzatore per il grande sforzo che mette per questo evento e per avere candidato la nostra città fino al 2029. Per noi è un grande onore accogliere atleti da tutto il mondo che, con grinta, si batteranno sulle pedane pisane”.

Da domani il via agli assalti con tanti atleti azzurri in pedana guidati dai commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada e con Bebe Vio Grandis nel ruolo di Capo delegazione.

È prevista un’ampia copertura mediatica per la Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026: le fasi finali di tutte le gare nelle quattro giornate saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, disponibile sulla piattaforma Sportface, con la telecronaca di Salvatore Castiglione e il commento tecnico d’eccezione di Stefano Pantano. Sui canali social della FIS, inoltre, spazio a fotogallery, highlights, interviste e tanti contenuti per vivere tutte le emozioni del più grande evento internazionale di scherma paralimpica che si svolge in Italia.

