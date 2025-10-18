Home Video News Economia La comunicazione sociale di Anas premiata al Festival “Luce!”
La comunicazione sociale di Anas premiata al Festival “Luce!”
FIRENZE (ITALPRESS) - Anas ha ricevuto il premio “Luce! per il Sociale: comunicazione che illumina”, durante la seconda giornata del festival “Luce! Senza Filtri”, a Firenze. Un riconoscimento all’impegno per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, attraverso campagne di comunicazione e iniziative rivolte a tutta la società civile. col/sat/gsl