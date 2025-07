La Commissione Ue propone il taglio del 90% alle emissioni entro il 2040

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha proposto una modifica alla legge Ue sul clima, fissando come obiettivo per il 2040 una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Secondo quanto precisa una nota di Bruxelles, ciò offrirà certezza agli investitori e all’innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle imprese dell’Ue e aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa.

Secondo un recente sondaggio, l’85% degli europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio e l’81% sostiene l’obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’Ue è attualmente sulla buona strada per raggiungere il suo prossimo obiettivo di una riduzione del 55% entro il 2030. La nuova proposta si basa su questo obiettivo giuridicamente vincolante e definisce un modo più pragmatico e flessibile per raggiungere l’obiettivo del 2040.

Sempre secondo il comunicato della Commissione, l’obiettivo climatico proposto per il 2040 tiene conto dell’attuale panorama economico, di sicurezza e geopolitico. Sottolinea l’importanza di accelerare e rafforzare le giuste condizioni abilitanti per raggiungere l’obiettivo ed è allineato con la bussola della competitività dell’Ue, l’accordo industriale pulito e il piano d’azione per l’energia accessibile sulla base di una valutazione d’impatto approfondita e dei pareri del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici.

La Commissione ha inoltre pubblicato una comunicazione sulla realizzazione delle prime proposte relative al Clean Industrial Deal. Fornisce una panoramica delle prime azioni intraprese, dei progressi compiuti e delle misure rimanenti. La sua attuazione è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo climatico del 2040. La proposta della Commissione sarà ora presentata al Parlamento europeo e al Consiglio per la discussione e l’adozione secondo la procedura legislativa ordinaria. Un futuro obiettivo climatico concordato dall’UE fungerà anche da parametro di riferimento per il quadro politico dell’Ue post-2030. La legge Ue sul clima è entrata in vigore nel luglio 2021. Essa sancisce nella legislazione l’impegno dell’Ue a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

