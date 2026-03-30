La Commissione Ue approva un programma da 1,5 miliardi per l’industria della difesa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato un programma di lavoro da 1,5 miliardi nell’ambito del Programma europeo per l’industria della difesa (EDIP) per potenziare e modernizzare l’industria della difesa europea, incrementare la capacità produttiva e garantire il progresso tecnologico e la resilienza. Oltre 700 milioni saranno destinati a sostenere l’aumento della produzione di componenti e prodotti chiave per la difesa, tra cui sistemi anti-drone, missili e munizioni. Di questi, 260 milioni saranno erogati nell’ambito dello Strumento di sostegno all’Ucraina (USI) dell’EDIP, per contribuire alla ricostruzione e alla modernizzazione della base tecnologica e industriale della difesa ucraina (DTIB) attraverso investimenti in progetti di collaborazione che incrementino le capacità produttive sia in Ucraina che in Europa. Il programma europeo di progetti di difesa di interesse comune (EDPCI) riceverà 325 milioni per avviare e realizzare ambiziosi progetti industriali collaborativi. Tali progetti mirano a beneficiare una parte più ampia dell’UE e sono aperti anche a Norvegia e Ucraina.

Per ridurre la frammentazione e aumentare l’efficienza, EDIP finanzierà 240 milioni per l’acquisto congiunto di attrezzature per la difesa, tra cui sistemi anti-drone, di difesa aerea e missilistica e sistemi di combattimento terrestri e navali, da parte degli Stati membri e della Norvegia. I consorzi di enti aggiudicatori possono richiedere finanziamenti, con sovvenzioni disponibili fino a 20 milioni per progetto. Le start-up del settore della difesa, comprese le piccole e medie imprese e le piccole imprese a media capitalizzazione, riceveranno 100 milioni di sostegno azionario attraverso il Fondo per l’accelerazione della trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST). Nell’ambito dell’iniziativa BraveTech EU, un nuovo programma di innovazione per la difesa riceverà ulteriori 35,3 milioni da EDIP USI, a sostegno delle industrie ucraine ed europee, in particolare start-up e PMI, promuovendo l’innovazione per affrontare le sfide urgenti che le forze armate ucraine si trovano ad affrontare e migliorare la competitività dell’industria della difesa europea.

– foto IPA Agency –

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