La Commissione europea approva un programma italiano da miliardi a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma italiano da 6 miliardi a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell’industria. La Commissione ha constatato che l’aiuto è necessario e opportuno per agevolare la produzione di idrogeno rinnovabile ai fini della decarbonizzazione dei settori dei trasporti e dell’industria.

Gli aiuti hanno un effetto incentivante, poiché i beneficiari non produrrebbero idrogeno rinnovabile senza il sostegno pubblico. L’aiuto è proporzionato in quanto verrà concesso a seguito di una procedura di gara competitiva basata esclusivamente sul prezzo di aggiudicazione offerto dai partecipanti.

Gli aiuti produrranno effetti positivi, in particolare sull’ambiente, poiché contribuiranno alla decarbonizzazione dei settori ad alte emissioni. Questi effetti positivi superano gli effetti negativi sulla concorrenza.

Su queste basi, la Commissione ha approvato il piano italiano ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. Gli aiuti assumeranno la forma di contratti per differenza bilaterali. In base a questi contratti, verrà stabilito un prezzo di riferimento per l’idrogeno tramite una procedura di gara competitiva.

Se il prezzo di un combustibile alternativo che verrebbe utilizzato dai consumatori di idrogeno scende al di sotto di tale prezzo di riferimento, l’Italia pagherà ai produttori di idrogeno la differenza. Se il prezzo del combustibile alternativo supera il prezzo di riferimento, i beneficiari pagheranno la differenza allo Stato italiano. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2029.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).