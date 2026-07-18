La Commissione europea accetta il piano d’azione di X sul regolamento dei servizi digitali

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha accettato il piano d’azione presentato da X per conformarsi agli obblighi di trasparenza e di accesso ai dati per i ricercatori previsti dal regolamento sui servizi digitali (DSA).

“Le misure approvate rappresentano un passo importante per consentire ai ricercatori, alla società civile e al pubblico in generale di ottenere una maggiore trasparenza sui sistemi di X, in particolare per monitorare i rischi sistemici della piattaforma e valutarne l’impatto più ampio sugli utenti e sulla società europea nel suo complesso – si legge in una nota -. A seguito della decisione della Commissione che, nel dicembre 2025, aveva accertato la violazione del DSA da parte di X e imposto una sanzione, la piattaforma si è impegnata a migliorare il proprio archivio delle inserzioni pubblicitarie, introducendo funzionalità di ricerca più efficaci e tempi di risposta più rapidi. Pubblicherà inoltre maggiori informazioni sugli annunci pubblicitari e consentirà l’accesso ai dati tramite un’API”.

X garantirà inoltre ai ricercatori aventi diritto un accesso effettivo ai dati pubblici, migliorando e accelerando la procedura di valutazione delle domande, offrendo l’accesso ai dati gratuitamente e aggiornando le proprie condizioni d’uso, eliminando i divieti contrattuali che impediscono ai ricercatori idonei di effettuare l’estrazione dei dati pubblici.

Le modifiche saranno sottoposte a una verifica indipendente da parte di un revisore esterno, i cui risultati saranno trasmessi da X alla Commissione. Qualora l’audit formulasse raccomandazioni, X sarà tenuta ad attuarle integralmente. Il comitato europeo per i servizi digitali è stato consultato sulle misure e ha espresso il proprio parere il 15 giugno. Pur ritenendo parzialmente adeguate le modifiche proposte, il comitato ha giudicato insufficienti le misure relative all’audit e, di conseguenza, l’intero piano d’azione per porre rimedio alle violazioni riscontrate.

Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto attentamente conto del parere del comitato, riconoscendone il ruolo fondamentale nella valutazione delle misure proposte da X ai sensi del DSA. Alla luce di tale parere, la Commissione ha precisato diversi aspetti che X dovrà considerare nell’attuazione del piano d’azione.

X dispone ora di sei mesi per attuare le misure previste dal piano e dovrà successivamente redigere e trasmettere alla Commissione una relazione di audit sulla loro attuazione. La Commissione seguirà da vicino i progressi compiuti, con particolare attenzione alle questioni sollevate dal comitato. Aggiornerà inoltre regolarmente il comitato europeo per i servizi digitali e i coordinatori nazionali dei servizi digitali sull’attuazione del piano d’azione e sulle attività di monitoraggio in corso.

-Foto IPA Agency-

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