JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-4C con a bordo un satellite per il rilevamento ad alta precisione dei gas serra è decollato oggi dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. La Cina oggi ha lanciato il Long March-4C per inviare il satellite nell’orbita prevista. Il razzo è decollato alle 12:10, ora di Pechino, dal centro.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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