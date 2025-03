La Cina consegna al Pakistan il secondo degli otto sottomarini dell’accordo navale

ROMA (ITALPRESS) – La Cina ha consegna al Pakistan il secondo di otto sottomarini avanzati, rafforzando così i legami navali e soprattutto una presenza tra il Mar Arabico e l’Oceano Indiano, vicino all’India. Il sottomarino, varato a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, fa parte della classe Hangor, ed è il secondo degli otto modelli previsti dall’accordo bilaterale da circa cinque miliardi di dollari.

Quattro di essi saranno costruiti in Cina, mentre gli altri saranno costruiti a Karachi nell’ambito di un programma di trasferimento di tecnologia, ha dichiarato la Marina pakistana in un comunicato stampa. Questo si aggiunge alle quattro moderne fregate navali che la Cina ha fornito al Pakistan negli ultimi anni come parte dei suoi sforzi per aumentare la forza navale nel contesto della costante espansione della Marina cinese nel Mar Arabico, dove sta sviluppando il porto di Gwadar nel Balochistan, e nell’Oceano Indiano.

Secondo un recente rapporto dell’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI), la Cina ha fornito l’81% dei sistemi militari avanzati del Pakistan negli ultimi cinque anni, rendendo il Pakistan il suo maggiore importatore di armi. Le acquisizioni militari del Pakistan sono state pari al 63% delle esportazioni totali di armi della Cina, per un valore totale di 5,28 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Dal 2020 al 2024, il Pakistan ha acquistato dalla Cina sistemi più avanzati e diversificati, come i droni da ricognizione a lungo raggio e le fregate con missili guidati di tipo 054A, secondo il rapporto del SIPRI.

Secondo il database del SIPRI, tra i principali ordini effettuati dal Pakistan negli ultimi cinque anni figurano la prima nave spia del Paese, il Rizwan, oltre 600 carri armati VT-4 e 36 caccia J-10CE di 4^ e 5^ generazione. Ed è stata proprio la Cina a consegnare la prima fornitura di caccia multiruolo J-10CE all’aeronautica pakistana nel 2022, aggiungendosi ai caccia JF-17 prodotti congiuntamente dai due Paesi. Il JF-17 di quarta generazione è stato sviluppato congiuntamente dal Pakistan Aeronautical Complex e dal Chengdu Aircraft Industry Group cinese, compresa la versione Block III dotata di un radar attivo a scansione elettronica, che è stata introdotta dall’aeronautica pakistana nel 2023. Non è escluso che la Cina possa anche esportare il suo caccia di quinta generazione, il J-35, il caccia multiruolo stealth, se il Pakistan lo richiederà.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)