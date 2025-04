VENEZIA (ITALPRESS) – È stata presentata questa mattina al Municipio di Mestre la campagna contro la proliferazione delle zanzare promossa anche quest’anno dal Comune di Venezia in collaborazione con Veritas e Ulss 3 Serenissima.

Presenti l’assessore comunale all’Ambiente, i presidenti delle Municipalità di Venezia Murano Burano e di Mestre Carpenedo, il direttore Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico, Marco Mastroianni e la responsabile del Servizio Tutela animali, Gestione spiagge e Servizi igienici, Arianna Zancanaro, il direttore del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss Serenissima Vittorio Selle e, per Veritas, il responsabile comunicazione Riccardo Seccarello, Fabio Penzo della Direzione Servizi ambientali e Andrea Cravin del Servizio disinfestazione.

Tramite la diffusione di brochure informative e la distribuzione gratuita del larvicida, l’Amministrazione comunale vuole indicare la strada da percorrere e incentivare comportamenti virtuosi a beneficio della salute. Con piccoli accorgimenti – è stato spiegato durante la conferenza stampa – ogni cittadino può contribuire a evitare il diffondersi delle zanzare e quindi contenere il rischio di contrarre malattie virali potenzialmente gravi.

Le zanzare infatti, oltre che essere insetti fastidiosi e molesti per le reazioni più o meno intense delle loro punture, possono rappresentare un problema sanitario in quanto alcune specie sono in grado di trasmettere virus a persone e animali. Il Comune di Venezia ha perciò avviato anche quest’anno tramite la società Veritas, nel periodo da aprile a novembre, gli interventi di disinfestazione per contrastare la diffusione delle zanzare in tutte le aree pubbliche stradali e verdi, compresi gli scoperti scolastici di competenza, in cui sono presenti caditoie e fossati.

Poiché le zanzare però si riproducono in qualsiasi contesto – è stato specificato questa mattina – in cui vi siano anche piccole raccolte di acqua è indispensabile che tutta la cittadinanza si attivi nelle aree private anche grazie ai prodotti antilarvali che i cittadini possono acquistare nei negozi o ritirare gratuitamente fino ad esaurimento scorte nelle sedi Veritas e in numerose sedi comunali, comprese le biblioteche.

E’ stato infatti sottolineato che le aree pubbliche costituiscono solo 1/3 dello spazio in cui agire, mentre i rimanenti 2/3 del territorio sono composti da giardini e luoghi privati dove solo i cittadini possono intervenire. E’ prevista la distribuzione di una confezione di prodotto antilarvale per unità immobiliare indipendente o una a condominio. Per ritirare la confezione occorre presentarsi in una delle sedi e negli orari indicati sulla pagina www.comune.venezia.it/it/content/campagna-contro-la-proliferazione- delle-zanzare-2025 con il modello di richiesta che si può scaricare dalla pagina stessa.

Il prodotto si presenta in confezione da 8 tavolette. Va inserita una singola tavoletta per ogni caditoia (o tombino, griglia, pozzetto) in cui si raccolga acqua piovana. Agisce con azione di tipo fisico-meccanica formando una sottilissima pellicola sulla superficie dell’acqua che impedisce alle larve di respirare e quindi di raggiungere lo stadio adulto. Si tratta di un prodotto rispettoso dell’ambiente e con un’efficacia di circa 4 settimane, ma il trattamento va ripetuto dopo forti ed abbondanti acquazzoni e fino a ottobre.

Ci sono inoltre buone pratiche che ciascuno può adottare per contenere la proliferazione delle zanzare, come non lasciare oggetti e contenitori dove possa ristagnare l’acqua, quali sottovasi, barattoli, copertoni, rifiuti e oggetti vari; svuotare quotidianamente tutti i contenitori come bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi e sottovasi; coprire i contenitori che non si possono spostare, come bidoni e cisterne; tenere curato il verde estirpando le erbacce e tagliando l’erba alta.

E’ importante anche proteggersi dalle punture di zanzare utilizzando repellenti cutanei, installare le zanzariere dove possibile, vestirsi con indumenti chiari e, se possibile, indossare pantaloni lunghi e maglie a maniche lunghe. Tutte le informazioni utili sono inoltre diffuse da Veritas con la bolletta della Tari, cartacea o online, per un totale di 150mila utenze.

