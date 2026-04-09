La Calabria protagonista al Vinitaly 2026 con 111 aziende

CATANZARO (ITALPRESS) - La nuova edizione del Vinitaly è alle porte e la Regione Calabria, insieme ad Arsac, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo, si presenta con numeri da record: 111 aziende tra produttori di vino, spirits e amari, un mosaico di eccellenze che racconta un territorio in pieno fermento, che punta sulla qualità e sulla ricerca. È una Calabria che non si limita a partecipare: si afferma, cresce, innova. Una Calabria che porta con sé la forza delle sue radici e la visione di un futuro costruito sulla qualità, sulla ricerca, sulla capacità di trasformare la propria storia in valore contemporaneo. Con il suo lavoro, Arsac ha accompagnato questa crescita. Tecnici, agronomi, ricercatori, comunicatori: una squadra che ha creduto nella possibilità di costruire un’immagine nuova della Calabria agricola e agroalimentare, più forte e competitiva. fsc/gtr