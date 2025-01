CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria, con il dipartimento Turismo, di cui detiene la delega l’assessore Giovanni Calabrese, ha partecipato alla Fiera Internazionale del Turismo (Fitur) di Madrid. La 45ª edizione della Fiera Internazionale del Turismo (FITUR), organizzata da Ifema Madrid, si è conclusa registrando numeri straordinari sia in termini di partecipazione che di affluenza.

L’edizione 2025, inaugurata il 22 gennaio dai Reali di Spagna, ha superato, infatti, ogni aspettativa, con una stima preliminare di quasi 255.000 visitatori complessivi, di cui 155.000 professionisti nei primi tre giorni.

La Regione è stata ospite nello stand @enit.it, rappresentando la Calabria con 5 tour operator, raccogliendo centinaia di contatti, in una vetrina importante per il settore turistico che ha coinvolto 156 paesi, oltre 9.550 aziende e 153 mila professionisti.

Tra i settori promossi nello stand Calabria spiccano il turismo balneare e montano.

Il Dipartimento Turismo, con il dirigente regionale di settore, Cosimo Caridi, ha presentato i cammini di Calabria, i percorsi del cicloturismo e delle aree protette in un’ottica di destagionalizzazione.

La fiera ha coinvolto l’intera filiera turistica, presentando le ultime tendenze del settore, favorendo scambi commerciali e condividendo le migliori pratiche per continuare a modellare lo sviluppo sostenibile del turismo.

Con il tema “Proud. We Are Tourism”, Fitur 2025 ha dato centralità alla sostenibilità, sottolineando la necessità di criteri equilibrati per garantire una crescita globale sostenibile nel medio e lungo termine, sia per il pianeta che per le comunità locali. Gli esperti intervenuti hanno evidenziato come diversificazione, destagionalizzazione e nuove tecnologie stiano contribuendo a creare un modello turistico inclusivo e competitivo, che guarda a un futuro più sostenibile per tutti.

