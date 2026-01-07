La Biblioteca Vez rende omaggio a David Bowie e Agatha Christie

VENEZIA (ITALPRESS) – La Rete Biblioteche Venezia rende omaggio a due icone internazionali con eventi a loro dedicati. Protagonisti David Bowie, al secolo David Robert Jones, cantautore, polistrumentista, attore e, soprattutto, icona assoluta della musica contemporanea e Agatha Christie, a cinquant’anni dalla scomparsa della scrittrice più letta al mondo.

Dieci anni fa, il 10 gennaio 2016, si spegneva a New York David Bowie, al secolo David Robert Jones: cantautore, polistrumentista, attore e, soprattutto, icona assoluta della musica contemporanea. Un artista capace di attraversare epoche e generi, reinventandosi senza mai perdere la propria forza visionaria.

La Biblioteca civica VEZ gli rende omaggio sabato 10 gennaio alle ore 11, in Sala Musica, con un appuntamento speciale della rassegna Armonie di note. Un viaggio sonoro di circa un’ora, tra parole, dischi e CD, dedicato a uno dei giganti del Novecento musicale. Un percorso d’ascolto e narrazione che ripercorre atmosfere, sperimentazioni e suggestioni dell’universo bowiano.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria ([email protected], oppure telefonando a 0412746713). I posti sono limitati, ma le note – come sempre – sapranno diffondersi ben oltre la sala, arrivando fino al salone della biblioteca. Per l’occasione saranno messi a disposizione del pubblico libri e CD della collezione VEZ dedicati a questo straordinario musicista. Informazioni: https://www.comune.venezia.it/content/armonia-note-david-bowie Lunedì 12 gennaio alle ore 18 si celebra un’altra grande figura della cultura britannica: Agatha Christie, a cinquant’anni dalla scomparsa della scrittrice più letta al mondo che con Venezia si è intrecciata anche con le riprese del film “Assassinio a Venezia” (A Haunting in Venice), che vede Hercule Poirot in pensione a Venezia, catapultato suo malgrado in un’indagine con tinte horror durante una seduta spiritica, ispirata al romanzo “Poirot e la strage degli Innocenti”.

Venezia le rende un omaggio raffinato e coinvolgente, che animerà il salone d’ingresso della biblioteca con una serata ricca di segreti, letture, musiche e curiosità. Protagonista dell’incontro sarà “Tre indizi fanno una prova”, una lettura scenica ideata e interpretata dalle Ambasciatrici della lettura, il gruppo di lettrici volontarie della Rete Biblioteche Venezia. Un percorso affascinante nella vita e nell’immaginario dell’indiscussa “regina del mistero”, creatrice di personaggi leggendari come l’infallibile Hercule Poirot e l’acuta Miss Marple, che hanno segnato in modo indelebile la storia del romanzo giallo. Dalle avventure in Medio Oriente alla passione per l’archeologia, il racconto ripercorre le esperienze che hanno nutrito l’ispirazione di una delle voci più amate della letteratura del Novecento.

Agatha Christie è una delle protagoniste dei documenti custoditi nelle sede comunali: totale nella Rete Biblioteche Venezia è di 424 documenti (libri, film, audiolibri, ebook), di cui 170 in VEZ (link https://bimetrove.regione.veneto.it/SebinaOpac/query/agatha%20chris tie?context=catalogo).

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti. A completare l’evento, una vetrina tematica con i volumi di Agatha Christie appartenenti alla Rete Biblioteche Venezia, messi a disposizione di lettrici e lettori per proseguire il viaggio tra enigmi e storie senza tempo. Iscrizioni: https://www.comune.venezia.it/content/tre-indizi-fanno-una-prova.

