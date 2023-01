La Barba al Palo – Così i violenti rovinano il calcio

Per la rubrica "La barba al palo", il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, torna sugli scontri fra gli ultras in autostrada che hanno macchiato una giornata di campionato segnata dal ricordo di Vialli e Mihajlovic e dallo scatto in avanti del Napoli. ic/glb/gtr