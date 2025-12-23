La 33 Stradale torna al Museo Alfa Romeo di Arese

TORINO (ITALPRESS) – Fino al 6 gennaio il Museo Alfa Romeo di Arese ospiterà nuovamente la nuova 33 Stradale, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino una delle massime espressioni contemporanee del marchio. Si tratta della seconda esposizione presso il Museo, dopo il reveal ufficiale avvenuto il 30 agosto 2023, e segna il rientro in Italia del modello al termine di un tour nordamericano che l’ha vista protagonista assoluta di alcuni tra gli eventi automobilistici più prestigiosi degli Stati Uniti.

La vettura è esposta in una area dedicata della sezione “Timeline”, in prossimità del modello di galleria del vento, sottolineando il profondo legame tra ricerca aerodinamica, design e prestazioni che caratterizza la nuova 33 Stradale. Prodotta in soli 33 esemplari, la nuova 33 Stradale segna il ritorno di un’icona ispirata al leggendario modello degli anni Sessanta e alla Tipo 33 da competizione. Ogni vettura è un pezzo unico, realizzato attraverso un processo artigianale di altissimo livello e una cura del dettaglio senza compromessi, in linea con lo spirito del progetto BOTTEGAFUORISERIE. Sotto il cofano, un V6 biturbo da 630 CV assicura prestazioni straordinarie, con uno 0-100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h, offrendo un’esperienza di guida esclusiva e senza tempo.

Questa autentica opera d’arte in movimento rientra in Italia dopo un prestigioso tour nordamericano che l’ha vista protagonista dei più esclusivi eventi automobilistici. Il debutto è avvenuto alla Monterey Car Week, con tappe di rilievo come Motorlux, Hagerty House, The Quail e il leggendario circuito di Laguna Seca. La vettura è stata inoltre esposta al Petersen Automotive Museum di Los Angeles e a MACCHINISSIMA. Il viaggio si è concluso con la partecipazione al 2025 Concours at Wynn Las Vegas, al Los Angeles Motor Show e ad Art Basel. La 33 Stradale torna quindi da protagonista al Museo Alfa Romeo di Arese, l’iconica location riaperta al pubblico il 24 giugno 2015 e organizzata in tre sezioni tematiche – Timeline, Bellezza e Velocità – che raccontano la storia del marchio attraverso modelli iconici, prototipi e contenuti multimediali, accompagnando il visitatore in un percorso immersivo nella storia e nei valori del brand.

Fino al 6 gennaio il Museo ospita anche la mostra temporanea “Colore”, ultimo capitolo di un percorso espositivo dedicato alle sfumature del Rosso. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.museoalfaromeo.com o scrivere a [email protected]. Durante il periodo di esposizione sarà inoltre possibile prenotare visite guidate del Museo e della collezione.

