Kylie Minogue annuncia “Kylie Christmas (Fully Wrapped)”

MILANO (ITALPRESS) – Kylie ha annunciato oggi che “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” uscirà il 5 dicembre per Warner Records. “Kylie Christmas (Fully Wrapped)” è l’album speciale per il decimo anniversario di Kylie Christmas: una scintillante raccolta di brani natalizi senza tempo e luccicanti che catturano il calore, il divertimento e il glamour delle feste in vero stile Kylie. L’album riunisce il meglio di Kylie Christmas, tra cui l’iconica “Santa Baby”, il classico “It’s The Most Wonderful Time of the Year” e gli originali preferiti dai fan “At Christmas” e “100 Degrees”. Per l’edizione 2025 Kylie ha anche registrato quattro nuovi brani: “Hot In December”, “This Time Of Year”, “Office Party” e l’originale Amazon Music “XMAS”.

– Foto ufficio stampa Elena Tosi –

