MILANO (ITALPRESS) – Anticipato dai singoli “Let’s Party” e “We Are The Party” esce oggi per Astana Music il nuovo album dei leggendari Kool & the Gang, dal titolo “People Just Wanna Have Fun”. Dall’inizio degli Anni ’70, i membri della super band Kool & the Gang (oltre 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ndr) sono universalmente riconosciuti come “The kings of the party”. Da “Jungle Boogie” e “Open Sesame” a “Ladies Night” e “Celebration”, i loro più grandi successi sono ancora scolpiti nell’immaginario collettivo legato al mondo della disco-music. Ora il grande ritorno sulle scene con un nuovo album che racchiude un messaggio di positività e speranza in un periodo storico particolare e che rappresenta anche l’occasione per celebrare il sessantesimo anniversario della band che avverrà nel 2024.

La band è ora guidata dai membri fondatori Robert “Kool” Bell (bassista) e George “Funky” Brown (tastierista, batterista e produttore di questo album). Continuando a pubblicare musica che rende i bei tempi migliori e quelli brutti più sopportabili, questa raccolta sarà il 34esimo album in studio della band, e comprenderà anche le ultime registrazioni di alcuni membri fondatori: il fratello di Kool Ronald “Khalis” Bell e Dennis “D.T.” Thomas, morti rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Le voci principali dell’album includono i featuring di Sha Sha Jones, Shawn McQuiller, Lavell Evans, Dominique Karan, Rick Marcel e Walt Anderson, oltre ai rapper Ami Miller & Olè. Sia Bell che Brown vedono “People Just Wanna Have Fun” come la sintesi della loro lunga carriera. Dal loro inizio nel 1964, il gruppo ha accumulato due Grammy Awards, sette American Music Awards, un BET Soul Train Lifetime Achievement Award e ha il suo posto nella Hollywood Walk of Fame. Il basso di Kool è persino presente nello Smithsonian Museum of African American History and Culture di Washington, DC.

foto: ufficio stampa Sferacubica

(ITALPRESS).