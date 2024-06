ROMA (ITALPRESS) – Tutti sui quadrati: dai più piccoli ai più grandi, il lungo fine settimana del Taekwondo continua al Foro Italico di Roma, con un’altra giornata di competizioni e spirito sportivo, in un 2 giugno che celebra sia la Festa della Repubblica sia la Giornata dello Sport. Il Kim e Liù, al suo terzo e ultimo giorno di gare, ha visto i bambini da 6 a 11 anni misurarsi in “Forme e Freestyle”, mentre l’Olympic Dream Cup, alla sua giornata inaugurale, promette di regalare emozioni indimenticabili ai numerosi tifosi accorsi da tutte le parti d’Italia, per quello che è il trofeo che mette le regioni al centro della scena, in tabelloni che coinvolgono le categorie in azione: dai Cadetti ai Seniores maschili e femminili passando anche per gli Juniores. Durante la cerimonia di apertura dell’evento, a cui ha dato il via una grande sfilata delle regioni in gara, il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, nel messaggio di benvenuto ha sottolineato l’importanza di questo evento per il movimento sportivo italiano. Insieme a lui, sono intervenuti anche alcuni atleti azzurri, tra cui Simone Alessio, Vito Dell’Aquila, Ilenia Matonti, oltre ad Hadi Tiranvalipour (Team Rifugiati), che rappresenteranno l’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Con grande emozione, ricordando il loro passato da adolescenti, gli azzurri hanno augurato buona fortuna ai giovani atleti in gara, tra gli applausi scroscianti del pubblico. “Il Kim e Liù e l’Olympic Dream Cup – ha affermato Angelo Cito – sono per noi eventi importanti tanto quanto la partecipazione ai Giochi di Ilenia Matonti, Simone Alessio, Vito Dell’Aquila e Antonino Bossolo. E’ da qui che parte tutto, da questi appuntamenti riservati ai giovani, che un giorno arriveranno sulla scena internazionale. Ringrazio gli accompagnatori, le famiglie e i tecnici, che supportano e danno gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze per svolgere l’attività sportiva. Gli atleti, indifferentemente dalla loro età, devono essere al centro di tutto. E’ importante partecipare così come è importante avere voglia di vincere facendo tutto nella maniera giusta. Sviluppare la competitività e il confronto è la base per il presente e il futuro”. A difendere il titolo, nelle gare che si concluderanno domani, sarà la Puglia vincitrice delle ultime due edizioni del torneo in un testa a testa con il Lazio che prosegue da molte edizioni.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

