Kia Stonic si rinnova con un nuovo look

MILANO (ITALPRESS) – Kia ha presentato la Nuova Stonic, ridefinendo le aspettative degli utenti rispetto a quanto finora si era abituati ad attendersi da un crossover compatto. Una serie di innovazioni ha determinato aggiornamenti di design assolutamente distintivi, interni di livello superiore, caratteristiche di connettività potenziata e una gamma di motorizzazioni molto versatile. La Nuova Stonic non è quindi solo rinnovata: è rinata. “La Nuova Stonic evidenzia come Kia continui a esportare nel mercato mainstream i vantaggi offerti dal design di livello superiore e dalle tecnologie avanzate”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe. “Class-leading displays, smart connectivity e sistemi di sicurezza completi abbinati ad un design innovativo e alla massima funzionalità pongono la nuova Stonic ai vertici della categoria, trasformandola nel nuovo paradigma per i crossover compatti a livello mondiale”.

La filosofia di design “Opposites United” di Kia trasforma la Nuova Stonic in un crossover più audace ed espressivo. Questo linguaggio visivo fonde un aspetto sicuro di sè con un carattere dinamico. Rispetto alla generazione precedente, il modello mantiene sostanzialmente le sue dimensioni compatte. L’unica eccezione è la lunghezza, che è stata aumentata di 25 millimetri grazie ai paraurti anteriori e posteriori ridisegnati. Inoltre, il frontale introduce diverse modifiche, tra cui l’illuminazione Star Map Signature di Kia, griglie anteriori e inferiori più prominenti e strutturate e un parafango anteriore aggiornato. Il restyling prosegue anche nella parte posteriore, con un nuovo layout del portellone, luci posteriori con design distintivo, un diffusore aggiornato e un paraurti posteriore dalla forma più pulita. I nuovi disegni dei cerchi, che comprendono misure da 16 e 17 pollici in lega, contribuiscono ad un aspetto più deciso. I cerchi in lega da 17 pollici per l’allestimento GT-Line avranno, inoltre, un design dedicato. La palette di tinte carrozzeria è stata arricchita con due nuovi vivaci colori – Adventurous Green e Yacht Blue.

Kia riconosce il diverso ritmo di elettrificazione in Europa e risponde con una strategia sulle motorizzazioni adattata alle diverse esigenze di mobilità del continente. La Nuova Stonic offre un motore a benzina 1.0 T-GDI progettato per soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei clienti. Con una potenza di 100 CV, il motore offre una solida soluzione ICE. In alternativa, i clienti possono optare per una versione mild-hybrid (MHEV) da 115 CV. Entrambi i propulsori sono disponibili con cambio manuale a sei marce o cambio automatico a doppia frizione a sette marce.

Questo approccio a doppia motorizzazione rafforza il ruolo del modello come veicolo di transizione che supporta una serie di strategie di mobilità nei mercati europei. “Con la Nuova Stonic, abbiamo reinventato ciò che può essere un crossover urbano del segmento B”, afferma Pablo Martìnez Masip, Vicepresidente Prodotto e Marketing. “Abbiamo fuso tecnologia avanzata, design audace e mobilità intelligente in un pacchetto accessibile e ambizioso”.

Per gli interni della Nuova Stonic sono state introdotte rifiniture premium solitamente prerogativa dei veicoli di segmento superiore. Il nuovo layout con doppio display panoramico combina due schermi connessi da 12,3 pollici per una strumentazione completamente digitale e un sistema di infotainment all’avanguardia che eleva la Nuova Stonic a nuovo punto di riferimento per i crossover compatti. Il display touch multimodale sostituisce i tradizionali comandi HVAC con un’interfaccia elegante che consente al conducente di passare con facilità dalle impostazioni climatiche ai menu di infotainment. L’abitacolo presenta anche nuovi design del volante a due e tre razze, un pomello del cambio e una console centrale ridisegnati e un design aggiornato del cruscotto. I miglioramenti interni, come le porte di ricarica rapida USB-C, la ricarica wireless per smartphone e l’illuminazione ambientale, offrono un’esperienza di guida più raffinata. La Nuova Stonic è una scelta ideale per i conducenti urbani che desiderano rimanere connessi mentre sono in viaggio. Dotato di Kia Connect, il modello offre servizi basati su cloud e diagnostica del veicolo in tempo reale. Per la massima tranquillità in ogni momento, i conducenti possono monitorare, controllare e interagire con il proprio veicolo da remoto tramite l’app Kia. Una delle funzionalità più avanzate del segmento, la chiave digitale, consente ai conducenti di sbloccare e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone o uno smartwatch compatibile.

La Nuova Stonic alza il livello di sicurezza nel segmento B con una suite ampliata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Queste funzionalità, spesso riservate ai veicoli più grandi e di segmento superiore, contribuiscono a posizionare il modello come leader di classe in termini di sicurezza.

Utilizzando sensori radar nel paraurti posteriore, il sistema Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) monitora gli angoli ciechi per aiutare a prevenire le collisioni durante i cambi di corsia. Il sistema Safe Exit Warning (SEW) avvisa gli occupanti della presenza di utenti della strada che si avvicinano da dietro prima dell’apertura delle portiere.

Con l’aiuto di una telecamera frontale e di sensori radar, il sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) contribuisce a mitigare o prevenire le collisioni rilevando potenziali pericoli sulla strada davanti al veicolo. Inoltre, il sistema di controllo della velocità di crociera intelligente basato sulla navigazione si avvale dei dati GPS per regolare automaticamente la velocità prima di entrare in una curva. Infine, il sistema di assistenza alla guida in autostrada (HDA) aiuta il conducente a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede e a regolare la posizione laterale, mentre il sistema di assistenza al mantenimento della corsia (LFA) aiuta il conducente a rimanere al centro della corsia di marcia.

– foto: ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS).