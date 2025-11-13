Kia presenta il progetto “Game. Set. Kia.”

MILANO (ITALPRESS) – Kia lancia il nuovo progetto “Game. Set. Kia.”, un’attivazione marketing esclusiva che unisce la passione per il tennis all’innovazione della mobilità elettrica. L’iniziativa, che si svolgerà nei principali mall italiani, offre ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza unica e vincere il prestigioso Programma Hospitality dell’Australian Open.

Un’esperienza coinvolgente e interattiva. Coloro che visiteranno lo stand Kia, avranno la possibilità di testare sia modelli elettrici che dall’alimentazione tradizionale e ibridi come Nuovo Sportage e di vedere in anteprima la Nuova Stonic che sarà introdotta nel nostro mercato proprio alla fine di questo mese di novembre. Coloro che proveranno su strada EV3 ed EV4, modelli 100% elettrici, potranno accedere al concorso e parteciperanno alla Tennis Skill Challenge: una sfida dinamica in cui, armati di racchetta e della pallina ufficiale degli Austalian Open griffata Dunlop, potranno mettere alla prova le proprie abilità su un campo interattivo dotato di tecnologia LIDAR e LED wall, il gioco prevede un countdown di 2 minuti per colpire il maggior numero di bersagli all’interno del tennis cage. Una volta completati l’esperienza ed il test drive, si accederà automaticamente alla possibilità di essere estratti e vincere una delle quattro coppie di biglietti del pacchetto Kia Hospitality dell’Australian Open 2026.

I premi in palio saranno quattro pacchetti per due persone che permetteranno ai fortunati vincitori di vivere un viaggio incredibile a Melbourne e vedere da vicino i grandi campioni del tennis mondiale. Queste le date e le location in cui si svolgerà il concorso, dal 15 al 30 novembre 2025: Noventa di Piave Designer Outlet (VE): 15-16 novembre. Designer Outlet Castel Romano (RM): 22-23, novembre. Scalo Milano Outlet & More (MI): 28-30 novembre. I vincitori saranno estratti entro il 12 dicembre 2025.

