ROMA (ITALPRESS) – Kia Corporation ha realizzato un concept unico nel suo genere della Kia EV4 GT a grandezza naturale, combinando clay per modellazione automobilistica con terra battuta proveniente dai campi sui quali Rafael Nadal ha conquistato un record di 63 titoli nel singolare maschile. Kia, spiega in una nota, ha presentato questo omaggio a Nadal, global ambassador del brand Kia, presso la Rafa Nadal Academy di Maiorca.

“Questo tributo unico nel suo genere unisce due mondi – prosegue la nota – nei quali l’argilla e la terra battuta svolgono un ruolo determinante: la superficie sulla quale Nadal ha costruito la sua straordinaria eredità sportiva e il materiale che i designer utilizzano per modellare e perfezionare i veicoli Kia. L’iniziativa celebra inoltre una partnership che dura da oltre vent’anni. In linea con il progetto, Kia sta inoltre pubblicando una serie di video sul proprio canale YouTube global e sul sito web del brand Kia Europe. I film raccontano la realizzazione e la consegna dell’esclusivo tributo in argilla della EV4 GT a Rafael Nadal, celebrando la sua leggendaria carriera sulla terra battuta e oltre vent’anni di partnership con Kia”.

“La determinazione e la resilienza di Rafael hanno ispirato tennisti e appassionati in tutto il mondo e questi valori sono stati al centro della nostra collaborazione sin dal 2004. Questo tributo celebra gli straordinari successi di Rafael e il percorso che abbiamo condiviso. Attraverso il tennis e le nostre più ampie partnership sportive, Kia punta a unire le persone e a ispirare le future generazioni”, ha commentato Soohang Chang, Presidente e CEO di Kia Europe.

– Foto ufficio stampa Kia –

(ITALPRESS).