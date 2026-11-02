ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 2 novembre 2026, Stellantis rafforza la propria organizzazione di Design in Europa con due nomine, a supporto delle strategie di design dei suoi brand e delle ambizioni di lungo termine del Gruppo: Sandeep Bhambra (da sinistra nella foto) nominato Head of Design dei brand Citroèn e Ds Automobiles, e Pierre Leclercq nominato Head of Design di Opel e Vauxhall.

Bhambra succede rispettivamente a Pierre Leclercq in Citroèn e a Thierry Metroz in DS Automobiles. Riporterà a Gilles Vidal, Head of Design dei brand europei di Stellantis, ed entrerà a far parte dei leadership team di Citroèn e DS Automobiles, sotto la responsabilità di Xavier Chardon, CEO di entrambi i brand.

Pierre Leclercq succede a Mark Adams. Riporterà a Gilles Vidal ed entrerà a far parte dell’Executive Committee sotto la responsabilità di Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall. Mark Adams andrà in pensione dopo quasi 25 anni trascorsi in Opel e Vauxhall.

Thierry Metroz affiancherà Gilles Vidal nella strategia di Design per l’Europa. Queste nomine, spiega una nota, “si inseriscono nel percorso tracciato dalla strategia di Design guidata da Gilles Vidal per i brand europei di Stellantis, con l’obiettivo di rafforzare l’identità distintiva e la desiderabilità di ciascun brand attraverso una creatività audace e linguaggi di design distintivi. Contribuiscono inoltre alle ambizioni del piano strategico FaSTLAne 2030 di Stellantis, sostenendo lo sviluppo di prodotti capaci di coniugare il carattere unico di ciascun brand con innovazione, emozione e attrattività per i clienti”.

“Questi cambiamenti riflettono la ricchezza di talenti presenti nella nostra organizzazione e la nostra determinazione a plasmare il futuro del Design dei nostri brand europei. Sandeep Bhambra e Pierre Leclercq metteranno ciascuno a disposizione la propria esperienza internazionale, creatività e visione strategica per sviluppare ulteriormente identità di brand forti, distintive e immediatamente riconoscibili. Desidero inoltre ringraziare calorosamente Mark Adams per il suo impegno e per il contributo dato allo sviluppo del Design di Opel e Vauxhall. Il suo lavoro ha contribuito a plasmare nel corso degli anni l’identità di entrambi i brand e gli auguro ogni successo per questo nuovo capitolo. Infine, desidero ringraziare Thierry Metroz per il suo talento, la sua passione e il contributo dato al Design di DS Automobiles. La sua esperienza e la sua visione saranno preziose nei suoi nuovi incarichi strategici per il Design in Europa”, ha dichiarato Gilles Vidal, Head of Design, Stellantis European Brands.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Pune, in India, e con un Master in Transportation Design conseguito presso Strate, in Francia, Sandeep Bhambra ha iniziato la propria carriera nel settore automobilistico nel 2003 in Mahindra & Mahindra, in India. Ha quindi proseguito il proprio percorso professionale nel Design, lavorando in particolare per Tata Technologies e Tata Motors in India e nel Regno Unito.

Nel 2010 è entrato nel Design Peugeot a Vèlizy come Exterior Designer. Nell’arco di oltre dieci anni ha contribuito allo sviluppo di numerosi veicoli di serie, concept car e progetti di Advanced Design, tra cui la seconda generazione di Peugeot 2008 e 5008, il concept Peugeot Onyx, le fasi iniziali di sviluppo della terza generazione di Peugeot 3008 e Citroèn Ami.

Nel 2021 è entrato in Renault Group come Chief Designer, Advanced Design & Concept Cars. Ha contribuito alla definizione della strategia di Design di Renault e ha guidato diversi progetti di concept car e Advanced Design. Nel 2025 ha assunto anche la responsabilità del Renault India Design Studio.

Da aprile 2026, Sandeep Bhambra ricopre il ruolo di Vice President Design Strategy Europe di Stellantis.

Pierre Leclercq si è laureato presso l’ArtCenter College of Design di Pasadena, in California, nel 1998. Ha iniziato la propria carriera presso il centro stile Ghia di Ford in Italia, prima di entrare in BMW Group nel 2000. Nel decennio successivo ha lavorato per BMW, MINI e Rolls-Royce, fino alla nomina, nel 2011, a Head of Design di BMW M, la divisione ad alte prestazioni del brand.

Ha successivamente proseguito la propria carriera internazionale, diventando Head of Design di Great Wall Motors in Cina nel 2013, prima di entrare in Kia Motors in Corea del Sud come Design Director nel 2017. Il 1° novembre 2018 è diventato Head of Citroèn Design.

Da allora, Pierre Leclercq ha contribuito a definire una rinnovata identità stilistica per la gamma Citroèn. Ha guidato il design di numerosi modelli e concept, tra cui i concept 2 CV e 2 CV Fourgonnette presentati al Salone dell’Auto di Parigi, ELO e OLI, le nuove C3, C3 Aircross e Basalt, la nuova Ami, C4 e C4 X e la nuova C5 Aircross.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).