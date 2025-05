Kia lancia i furgoni PV5, i suoi primi veicoli commerciali elettrici

MILANO (ITALPRESS) – Kia entra nel mondo dei veicoli commerciali elettrici con una nuova gamma di furgoni denominati PV5. Si tratta del primo passo della casa coreana in questo segmento, in un mercato, come quello italiano, ancora poco sviluppato, ma che nei prossimi anni – complici anche diverse gare in arrivo da parte di soggetti pubblici e privati – dovrebbe crescere notevolmente.

Il primo passo di PV5 vede in questi giorni il lancio dei furgoni più piccoli della gamma, che sarà seguito nel 2027 da dei veicoli più grandi e entro il 2030 dai cosiddetti extra cargo. PV5 è pensato per essere altamente modulare e personalizzabile, con diverse opzioni di configurazione dello spazio di carico e degli interni e di personalizzarli per adattarli alle specifiche esigenze dei clienti.

PV5 ha un’autonomia di 400km full electric e una capacità di ricarica rapida dal 10% all’80% in appena mezz’ora. Sarà disponibile in versione Cargo, progettato per massimizzare lo spazio di carico, con soluzioni salvaspazio e funzionalità per l’accesso rapido; Passenger, progettato per il trasporto di persone, con opzioni di allestimento per disabili e diverse capacità di passeggeri (5/6/7 posti) e Chassis, una versione a pianale cabinato che può essere allestita per diversi scopi, come camper o veicolo per consegne. Garanzia per 7 anni o 150mila km estensibile. Il PV5 integra un sistema di batterie “cell-to-pack” per migliorare l’efficienza energetica e un sistema di infotainment basato su Android Automotive OS.

Il design anteriore è caratterizzato da fari, presa di ricarica e paraurti centrali, quello laterale da linee di cintura ampie e una porta scorrevole, quello posteriore da un grande portellone, con altezza della soglia posteriore con piattaforma E-GMPS da 419 mm, il migliore della categoria.

Gli interni sono caratterizzati da una grande spaziosità, molti vani porta oggetti, sistemi di fissaggio e una volumetria di carico di 4-5.1 m (tale da poter ospitare due europallet) e prese di ricarica da 2,2 volt. La Kia PV5 ha una lunghezza di 4695 mm, un’altezza di 1899 mm e una larghezza di 1895 mm senza specchietti retrovisori esterni.

La produzione del furgoni inizierà in Corea nel mese di settembre, ma nelle prossime settimane sarà già possibile prenotarli anche in Italia. Nel nostro Paese PV5 arriverà fisicamente nell’ultima parte dell’anno, sia con una versione Van dedicata al trasporto delle merci, che partirà da 33.500 euro più Iva e messa in strada, che con una versione passeggeri a 5 posti che partirà da 38.500 euro Iva inclusa.

“Vogliamo consolidare la nostra presenza in questa parte di mercato che, per quanto riguarda l’elettrificazione è in fase di sviluppo. In Italia vediamo ancora dei numeri ancora limitati, ma a livello europeo questo è già un trend di mercato consistente ed abbiamo segnali positivi anche per quanto riguarda l’Italia. Questo è un percorso che fa parte di un piano strategico di Kia per quanto riguarda i prossimi cinque anni, che vede un forte aumento della percentuale di veicoli ecosostenibili ed elettrificati e quindi anche il mondo del trasporto delle persone e delle merci non può prescindere da questo. Oggi presentiamo il modello PV5, che è il primo di una gamma che vedrà nei prossimi anni il lancio di altre due diverse taglie che andranno a coprire, sia a livello di trasporto merci che di trasporto passeggeri, tutte le esigenze che attualmente il mercato dei veicoli commerciali esprime” ha detto Giuseppe Ricci, presidente di Kia Italia, in occasione del lancio di PV5 a Buccinasco, alle porte di Milano.

– Foto trl/Italpress –

(ITALPRESS)