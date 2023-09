ROMA (ITALPRESS) – Sportage, il popolare SUV compatto di Kia, ha raggiunto un importante traguardo. Con oltre 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo, ha lasciato il segno nell’industria automobilistica come uno dei modelli di maggior successo di Kia, diventando addirittura il modello più venduto dal 2015. Giunto alla quinta generazione, vanta una storia lunga 30 anni di Sport Utility Vehicle. Fin dalla sua introduzione sul mercato nel lontano 1993, Sportage è diventato da subito sinonimo di innovazione, stile e performance. “Nell’arco di 30 anni e di cinque generazioni, la formula del successo di Sportage è rimasta sempre la stessa”, ha dichiarato Alexandre Papapetropoulos, Director Product & Pricing di Kia Europe. “Le sue eccellenti doti dinamiche e l’indiscutibile appeal estetico hanno conquistato gli automobilisti di tutto il mondo. Per celebrare questo modello iconico, siamo felici di annunciare il lancio sul mercato di Special Edition, una serie speciale che, nel solco della tradizione di Sportage, introduce un livello superiore di comfort e stile. Questa serie speciale racchiude la storia del brand e, allo stesso tempo, ne illustra anche il futuro”.

Special Edition farà il suo debutto sul mercato europeo entro la fine di settembre e a seguire verrà lanciata su tutti i mercati. Saranno numerosi i particolari inediti introdotti per esaltare la sensazione di raffinatezza e i personalissimi stilemi di design che da sempre contraddistinguono Sportage. Si avranno profili laterali in nero lucido posti sui finestrini e sullo spoiler, insieme a nuovi distintivi elementi di design caratterizzati da una finitura cromata scura inseriti nella parte anteriore, posteriore e lungo le fiancate che conferiranno all’iconico SUV un aspetto ancora più elegante ed esclusivo. L’appeal esclusivo in termini di design di questa edizione celebrativa sarà arricchito da vetri scuri, nuovi cerchi in lega sportivi da 19″ in nero lucido e da particolari protezioni sottoscocca sempre in finitura cromata scura. Solo Special Edition sarà disponibile, inoltre, in una nuova tinta carrozzeria denominata Wolf Grey. Altri colori disponibili saranno Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal ed Experience Green e, naturalmente, tutte le versioni saranno opzionabili con tetto Pearl Black declinato in variante bicolore.

A completare l’esclusivo pacchetto di Special Edition Kia offrirà, per gli interni, sedili in scamosciato e similpelle meticolosamente realizzati volti a trasmettere a guidatore e passeggeri una sensazione di qualità e comfort di livello premium, insieme a sedili anteriori a regolazione elettrica, alle funzioni di riscaldamento per sedili e volante e ad una particolare luce d’atmosfera disponibile a richiesta. Due schermi da 12,3″ e funzioni smart key completano l’allestimento estremamente ricercato di questa serie speciale congiuntamente ad una nuova specifica combinazione di colori interni, Midnight Green, che conferisce un ulteriore tocco premium a Sportage.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).