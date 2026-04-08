FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione di Black Edition, nuovo allestimento che punta l’accento sull’importanza del design, unito alla motorizzazione Full-Hybrid. La nuova edizione speciale spicca per il design distintivo pur mantenendo un elevato livello di dotazioni. Black Edition va ad ampliare il ventaglio di proposte all’interno del segmento dei SUV compatti di Kia combinando presenza stilistica unica con un’elettrificazione accessibile. Sportage Black Edition si caratterizza per una serie di particolari esterni in nero lucido, come la griglia, i profili, le calotte degli specchietti, le barre sul tetto, i paracolpi laterali, la linea di cintura, il profilo inferiore del paraurti e la slitta paramotore. Ulteriori dettagli stilistici inediti riguardano il nuovo logo Kia nero, l’emblema Sportage nero, l’inserto della griglia del radiatore in metallo scuro. Sono disponibili cerchi in lega da 19 pollici, con finitura in nero lucido e passaruota in rilievo nero opaco. I vetri oscurati e la configurazione opzionale con tetto bicolore nero, unito al tetto panoramico apribile e regolabile elettronicamente, conferiscono un ulteriore appeal a contrasto, soprattutto in abbinamento al colore esterno Wolf Grey.

Tutti i colori esterni sono disponibili con tetto bicolore nero a contrasto e tetto panoramico apribile regolabile elettronicamente. L’abitacolo di Sportage Black Edition si caratterizza per il doppio display panoramico da 12,3 pollici, il rivestimento interno del tetto nero e i sedili dedicati di colore nero in Kia tex Delight, una combinazione tra pelle artificiale e materiale scamosciato.

Sportage Black Edition sarà proposta al lancio con motorizzazione elettrificata Full-Hybrid che abbina un motore benzina T-GDI da 1,6 litri da 180 CV ad un motore elettrico, per una potenza complessiva di 239 CV unito al cambio automatico a sei marce. Riguardo la gamma di motorizzazioni seguiranno ulteriori novità per il mercato Italia. “Kia Sportage si è evoluto costantemente per riflettere i progressi tecnologici e le mutevoli aspettative dei clienti”, ha dichiarato Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Brand and Customer Experience di Kia Europe. “Con Black Edition, uniamo ad un design fuori dagli schemi propulsori elettrificati, rafforzando l’impegno di Kia nell’offrire prodotti distintivi in ??uno dei segmenti più competitivi d’Europa, supportando al contempo la transizione verso una mobilità più sostenibile”.

foto: ufficio stampa Kia Italia

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