Kellanova, nuove policy per la genitorialità e contro gli abusi

MILANO (ITALPRESS) - Un sistema di welfare ampio e strutturato per supportare i dipendenti che sono genitori, oppure vittime di abusi domestici, oltre all'innovazione continua degli spazi di lavoro. Queste alcune delle misure adottate da Kellanova per il benessere dei propri dipendenti, come spiega, in un'intervista all'Italpress, Piera Regina, Corporate Affairs & ESG Lead Italia. trl/mgg/gsl