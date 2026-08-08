Arriva in sala “Robin Hood – Il prezzo del sangue” con Hugh Jackman

ROMA (ITALPRESS) – La leggenda di Robin Hood torna sul grande schermo con un volto completamente nuovo. Dal 12 agosto arriverà nelle sale italiane Robin Hood – Il prezzo del sangue, il nuovo film diretto da Michael Sarnoski. Prodotto da A24 insieme a Lyrical Media e Ryder Picture Company, il film promette di allontanarsi radicalmente dall’immagine classica dell’eroe popolare per raccontare una storia più oscura, dolorosa e profondamente umana. L’idea alla base del film è quella di ribaltare l’iconografia tradizionale di Robin Hood per raccontare un uomo molto diverso dall’eroe consegnato alla leggenda. Non il Principe dei Ladri, eroe romantico e generoso tramandato dai racconti popolari, ma un fuorilegge che ha vissuto tra menzogne, crimini e vendette, il cui passato lo ha condannato a un’esistenza tormentata e consumata dal peso delle proprie scelte.

Dopo una vita trascorsa tra guerre e spargimenti di sangue, Robin Hood rimane ferito in quella che pensava sarebbe stata la sua ultima battaglia. Accolto e curato da Sister Brigid (Jodie Comer), enigmatica priora destinata a mettere in discussione tutto ciò che crede di sapere su sé stesso, Robin è costretto a confrontarsi con il proprio passato, la leggenda costruita attorno al suo nome e la verità della sua esistenza. Tra rimorso, redenzione e ricerca della verità, il film sovverte il mito tradizionale per offrire un ritratto intenso e contemporaneo di un uomo condannato ad affrontare il prezzo della violenza, il peso del rimorso e un’inattesa possibilità di redenzione.

Ambientato in un Medioevo aspro e realistico, con questa nuova pellicola Michael Sarnoski trasforma una delle leggende fondative della cultura occidentale in un racconto epico e al tempo stesso intimo. Ad affiancare Jackman e Comer troviamo Bill Skarsgard nei panni di Little John, Murray Bartlett e Noah Jupe in una sorprendente reinterpretazione di una delle leggende più celebri di tutti i tempi che esplora i temi della colpa, della memoria e della redenzione.

– Foto ufficio stampa Echo Group –

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