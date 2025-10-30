Katy Perry il 19 luglio 2026 al Lucca Summer Festival

LUCCA (ITALPRESS) – Dopo aver raggiunto il sold out nel concerto che la vedrà protagonista domenica prossima a Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo, imperdibile appuntamento: domenica 19 luglio 2026 la superstar mondiale si esibirà al Lucca Summer Festival, nell’incantevole scenario delle Mura Storiche di Lucca. Sarà l’unico concerto italiano di Katy Perry nel 2026.
– Foto ufficio stampa D’Alessandro e Galli –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]