PALERMO (ITALPRESS) – Dalla russa numero 11 al mondo, Daria Kasatkina, all’ex numero 3 Elina Svitolina, passando per l’egiziana Mayar Sherif, l’australiana Ajla Tomljanovic e la spagnola Sara Sorribes Tormo. Sono alcune delle stelle del main draw dei “Palermo Ladies Open”, Wta 250 sulla terra rossa del Country Time Club giunto all’edizione numero 34. Presentata questa mattina, in una conferenza stampa presso i locali del circolo che ospiterà la manifestazione dal 15 al 23 luglio, l’entry list del tabellone principale che si arricchisce di cinque tenniste azzurre. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto, numero 1 d’Italia, numero 3 del seeding e 41 al mondo, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti (finalista perdente della scorsa edizione), Martina Trevisan e Sara Errani, che torna direttamente nel main draw per classifica. Assente invece Camila Giorgi – che ha preferito iscriversi al concomitante torneo di Budapest -, non figura in elenco nemmeno Irina Begu, campionessa uscente. Quattro le wild card ancora da assegnare e il direttore del torneo, Oliviero Palma, promette ulteriori inserimenti di spicco, con l’auspicio di portare a Palermo altre due top-20: “Abbiamo nomi di prestigio e questo è tra i migliori tornei fatti fino a oggi, ma non disdegniamo l’idea di andare a Wimbledon per cercare altre giocatrici che possano migliorare ancora di più il tabellone”. “A parte Daria Kasatkina, testa di serie numero uno, abbiamo la testa di serie numero due che è l’egiziana Mayar Sherif, a seguire poi tutte le migliori italiane, dalla Cocciaretto numero uno d’Italia a Jasmine Paolini, passando per Lucia Bronzetti già finalista lo scorso anno, Martina Trevisan e Sara Errani che rientra di diritto coi suoi punti e non ha più bisogno della wild card”, ha aggiunto Palma, che sull’assenza di Camila Giorgi rivela: “Ho parlato con Tathiana Garbin, che sarà presente, aveva chiesto alla Giorgi di iscriversi ma in realtà giocherà a Budapest. Nulla di personale con Palermo e col torneo, sarà qualcosa che riguarda problemi interni con le altre giocatrici o con la federazione, non si spiega che vada a giocare in un altro torneo sulla stessa superficie”. Un torneo, quello di Palermo, che riscuote successo e interesse del pubblico: “Abbiamo raddoppiato a oggi le vendite, siamo a circa 6.000 biglietti venduti e ci auguriamo che il pubblico risponda ancora di più – ha concluso Palma – Il torneo si regge sul finanziamento del pubblico, degli sponsor e dei diritti televisivi”. “E’ un tabellone molto ricco – ha aggiunto invece il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – Siamo soddisfatti per la presenza delle italiane, che hanno la possibilità di arrivare fino in fondo. Abbiamo venduto già seimila biglietti e organizzeremo diversi eventi collaterali”. Presente anche l’assessore comunale allo Sport, Sabrina Figuccia, che ha assicurato pieno sostegno all’evento: “E’ un altro grande evento che dà impulso. La parte agonistica sarà importante, ma con tutta una serie di elementi accessori che catalizzano l’attenzione – ha aggiunto – E’ un evento di rilancio turistico a livello internazionale, iniziative come queste richiedono uno sforzo a 360 gradi”. Tra le alternates, spiccano i nomi della russa Anastasia Pavlyuchenkova, della statunitense Sofia Kenin, e ancora di Kudermetova, Yastremska e Krunic, oltre a una nutrita pattuglia di italiane guidata da Lucrezia Stefanini (118 al mondo) e Nuria Brancaccio (184). Già certa di una wild card per il tabellone di qualificazione la licatese Dalila Spiteri, già in campo quest’anno agli Internazionali di Roma: “Per qualsiasi italiana giocare a Roma è fantastico, ma può essere paragonato al fatto di giocare a Palermo con la mia famiglia – ha spiegato la giocatrice numero 452 del ranking capace di aggiudicarsi due delle tre prove del circuito Race to Palermo – Mi sento pronta rispetto allo scorso anno”.

I “Palermo Ladies Open” avranno inizio sabato 15 luglio con le qualificazioni, nel giorno di Santa Rosalia, la patrona della città, mentre il tabellone principale prenderà il via il 17 luglio, finali di doppio e singolare domenica 23 luglio. Come nelle scorse edizioni, il tabellone sarà a 32 giocatrici, saranno invece 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni e 16 le coppie per il torneo di doppio. Lo staff arbitrale sarà guidato dal referee Massimo Morelli e dalla chief of umpires Anna Durante, con 40 giudici di linea provenienti da tutto il mondo, mentre saranno sette i giudici di sedia e 50 i raccattapalle. Il torneo sarà trasmesso ancora una volta su Rai Sport e Supertennis, già oltre 6.000 i biglietti venduti ed è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti.

