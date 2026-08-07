Karol G pubblica il nuovo album “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”

ROMA (ITALPRESS) – Nel pieno del suo “Viajando Por El Mundo Tropitour”, KAROL G ha pubblicato oggi il suo settimo album in studio, “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”. L’album include le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all’interno del nuovo singolo “Still”, la prima traccia interamente in inglese di Karol, e Drake nella traccia latina “Ahí”. L’album è stato anticipato dai singoli “Matadora”, presentato nella prima tappa ufficiale del tour a Chicago a fine luglio e, ancora prima, dal brano “Después de ti” in collaborazione con Gregr Gonzßlez della band Cigarettes After Sex in occasione del Coachella, dove Karol G è stata la prima headliner latina nella storia del festival. L’album è prodotto da Cashmere Cat, Edgar Barrera, Greg Gonzalez, Oklou, Omar Fedi, Ovy On The Drums, Sky Rompiendo, Taiko, Tainy, Thomas LaRosa e Tyler Spry, con contributi alla composizione di Bruno Mars, Drake, Edgar Barrera, Isabel LaRosa, Judeline, KAROL G, Keityn, Pete Astudillo, Rios e Rusowsky, l’album riflette un processo collaborativo sensazionale.

Dopo il lancio ufficiale a fine luglio al Soldier Field di Chicago con oltre 90.000 spettatori, il “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la più grande produzione live di Karol G, continua il suo viaggio in giro per il mondo attraversando il Nord America, prima di fare tappa in America Latina e, successivamente, anche in Europa. In Italia è attesissima con un grande concerto allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2027. A dare il titolo alla tournée c’è il singolo “Viajando Por El Mundo” con Manu Chao, contenuto nel disco dell’artista uscito lo scorso anno, “Tropicoqueta”, e tra i 10 brani più trasmessi dalle radio italiane (classifica EarOne).

– foto ufficio stampa Universal Music Italia –

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