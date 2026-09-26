L’annuncio social di Fiorello: “Prossimamente su Rai1”

ROMA (ITALPRESS) – Fiorello torna su Rai1. Ad annunciarlo, senza aggiungere ulteriori dettagli, è lo stesso showman, sul suo profilo Instagram, con un video parodia di uno spot con Brad Pitt. “Questo non e’ Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…”, recita una voce fuori campo, mentre Fiorello appare senza dire una parola. Poco dopo appare la scritta “Prossimamente” e il logo di Rai1.

– Foto Ipa Agency –

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