CATANIA (ITALPRESS) – Lennard Kamna ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2022, la Avola-Etna di 172 chilometri con arrivo al Rifugio Sapienza di Nicolosi. Il tedesco della Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo in 4h32’11” battendo in volata lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), che indossa la maglia rosa. Terza posizione per l’estone Rein Taaramae. Attardato di quasi 5′ Vincenzo Nibali, che ha ceduto nella parte finale dell’ultima salita, ancora più indietro il francese Tom Dumoulin. Si è ritirato Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana Qazaqstan per dolori all’anca. Domani si torna in strada per la quinta tappa, la Catania-Messina di 174 km.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com