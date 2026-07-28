A Chioggia oltre mille ecocardio nel reparto di cardio-oncologia, Stefani “Risultato importante”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’eccellenza di un modello sanitario si afferma su più fattori; tra questi ci sono sicuramente l’alto livello qualitativo e la professionalità del personale oltre ad una costante innovazione tecnologica. Ma non meno importante è la capacità di fare percepire l’attenzione di tutto un sistema nei confronti dei cittadini assistiti. Lo dimostra l’ospedale di Chioggia dove il traguardo di mille ecocardio in dieci anni, riassume altrettante risposte di alta specializzazione garantite ai pazienti, in particolare a quelli già provati da terapie oncologiche in modo da individuare tempestivamente le eventuali complicazioni cardiovascolari. Esprimo le congratulazioni al primario Valle e a tutto il personale dell’ambulatorio di Cardio-oncologia”. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando il traguardo di mille ecocardio raggiunte all’Ospedale di Chioggia e annunciato oggi dal direttore generale dell’Ulss 3, Massimo Zuin. “L’importante traguardo – sottolinea Stefani – è il frutto di un percorso organizzativo e terapeutico creato sulle necessità del paziente, in cui emergono sinergia tra reparti, collaborazione tra professionisti e strategie mirate ad un’assistenza specifica e tempestiva. È un risultato veramente importante che merita attenzione e valorizzazione”.

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