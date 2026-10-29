TORINO (ITALPRESS) – L’ultima batosta rimediata ieri contro il Genoa ha lasciato strascichi pesanti nel mondo bianconero. Dopo un confronto diretto avvenuto questa mattina fra l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, giocatori e allenatore, la decisione presa è quella che da venerdì sera a domenica sera tutto il gruppo squadra resterà in ritiro allo Juventus Training Center della Continassa, per preparare al meglio la delicata sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium.

A proporre il ritiro è stato Luciano Spalletti, che ha trovato la condivisione da parte della società bianconera. Carnevali, durante il colloquio con la squadra ha voluto richiamare tutti alle proprie responsabilità verso proprietà, società e tifosi, ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro, ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile.

La richiesta è stata quella di mostrare una reazione immediata, forte e concreta. Per il momento è confermata la panchina di Spalletti, nonostante la situazione molto negativa non metta al sicuro l’allenatore da un eventuale cambio, nel caso i risultati non dovessero arrivare.

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