Juventus in ritiro fino a domenica, confronto tra Carnevali e la squadra dopo la sconfitta di Genova

IPA90315532 - Serie A, Day 9, Stadio Ferraris, Genova, Genoa - Juventus, in the photo: delusiuon end match Juventus

TORINO (ITALPRESS) – L’ultima batosta rimediata ieri contro il Genoa ha lasciato strascichi pesanti nel mondo bianconero. Dopo un confronto diretto avvenuto questa mattina fra l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, giocatori e allenatore, la decisione presa è quella che da venerdì sera a domenica sera tutto il gruppo squadra resterà in ritiro allo Juventus Training Center della Continassa, per preparare al meglio la delicata sfida contro il Napoli all’Allianz Stadium.

A proporre il ritiro è stato Luciano Spalletti, che ha trovato la condivisione da parte della società bianconera. Carnevali, durante il colloquio con la squadra ha voluto richiamare tutti alle proprie responsabilità verso proprietà, società e tifosi, ribadendo la fiducia nel gruppo di lavoro, ma sottolineando con grande fermezza come il momento attuale non sia accettabile.

La richiesta è stata quella di mostrare una reazione immediata, forte e concreta. Per il momento è confermata la panchina di Spalletti, nonostante la situazione molto negativa non metta al sicuro l’allenatore da un eventuale cambio, nel caso i risultati non dovessero arrivare.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE