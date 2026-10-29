ROMA (ITALPRESS) – Dopo quattro ko consecutivi, i Miami Heat trovano la prima vittoria in questa regular season Nba, battendo 129-117 gli Atlanta Haws. Serata da doppia doppia per Giannis Antetokounmpo, autore di 24 punti e 18 rimbalzi, mentre Bam Adebayo chiude a 24 punti e nove rimbalzi. Nessun minuto in campo per Simone Fontecchio, che trascorre i quattro tempi di gioco seduto in panchina.

I Golden State Warriors superano i Minnesota Timberwolves (senza Anthony Edwards) per 119-114 grazie ai 44 punti con 16/16 ai liberi di un super Steph Curry, al miglior risultato individuale di questo avvio di stagione. Bene anche il rookie Yaxel Lendeborg, che chiude a 26 punti.

È Tyrese Maxey a trascinare i Philadelphia 76ers nella vittoria per 114-109 sugli Indiana Pacers, grazie a due triple nelle fasi finali di gara e a 17 punti (su 27) segnati nell’ultimo quarto. Doppia doppia per Joel Embiid a 21 punti e 11 rimbalzi, mentre LeBron James si ferma a 13 punti. Nei Pacers out Haliburton per un problema al bicipite femorale.

Vincono anche i New York Knicks campioni in carica, che hanno la meglio sui Chicago Bulls per 133-127. Jalen Brunson mette a referto 38 punti e sette assist, mentre Karl-Anthony Towns chiude la serata a 19 punti e 13 rimbalzi. Non bastano ai Bulls i 30 punti da Norman Powell.

Serve un super Victor Wembanyama da 36 punti e 14 rimbalzi ai San Antonio Spurs per battere all’overtime per 117-111 gli Utah Jazz in formazione ridotta, tenendo conto delle assenze di Jackson, Markkanen e Nurkic. Decisivo un supplementare dove la difesa di San Antonio ha vanificato ogni tentativo di recuperare da parte degli avversari, a cui non è bastato un ottimo Keyonte George da 31 punti.

Dopo il successo di sabato, i Lakers si impongono nuovamente sui Clippers nel derby di Los Angeles con lo score di 103-87, nonostante l’assenza di Luka Doncic. Protagonista di serata è Quentin Grimes con 23 punti, a cui si aggiungono i 21 dalla panchina di Collin Sexton per la quarta vittoria stagionale dei Lakers.

Vincono anche Detroit (97-89 contro Charlotte), Cleveland (121-111 contro Washington), Toronto (129-99 contro Orlando), Houston (132-100 contro Milwaukee), Denver (104-91 contro New Orleans) e Dallas (120-96 contro Oklahoma City).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Atlanta Hawks – Miami Heat 117-129

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 121-111

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 97-89

Indiana Pacers – Philadelphia 76ers 109-114

Toronto Raptors – Orlando Magic 129-99

Chicago Bulls – New York Knicks 127-133

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 100-132

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 114-119

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 91-104

Utah Jazz – San Antonio Spurs 111-117 dOt

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 120-96

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 87-103

-Foto IPA Agency-

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