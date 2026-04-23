Justin Bieber torna nelle radio italiane con “Daises”

MILANO (ITALPRESS) – Sull’onda dei due incredibili show performati al Coachella – che ha riportato i suoi brani tra i più ascoltati, superando i 77 milioni di stream – “Daises”, uno dei brani più iconici dell’album “SWAG” di Justin Bieber, torna da domani, venerdì 24 aprile, in rotazione radiofonica in Italia.

Grazie anche all’enorme successo avuto nei primi due weekend al Coachella, soprannominato “Bieberchella”, Justin Bieber ha segnato nuovi record globali, confermandosi il secondo artista più ascoltato al mondo su Spotify, superando i 118 milioni di ascoltatori mensili, raggiungendo oltre 500mila persone al giorno solo in Italia con quasi 2 milioni di stream giornalieri su Spotify Italia. Lo show, costruito come un viaggio nella sua carriera – dagli esordi su YouTube ai grandi successi pop-rap – ha riacceso l’interesse per tutto il suo catalogo: tra i brani più ascoltati “Beauty and a Beat” – attualmente in Top5 in tutte le classifiche digitali e TikTok – “Baby” e “Daisies”, ormai ai margini della Top50 di Spotify e Apple Music. L’effetto Coachella si è riflesso anche sull’ultimo album, “SWAG” e “SWAG II”, che ha registrato un incremento del 347% nell’ultima settimana. Grazie alla performance, anche in Italia Justin ha piazzato attualmente ben 11 brani in Top200 Spotify Italia e 12 su Apple Music Italia.

– foto ufficio stampa Words for You –

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