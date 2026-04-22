Iceberg torna in onda il mercoledì su Antenna 3 con Fulvio Giuliani

ROMA (ITALPRESS) – Torna Iceberg, storico programma di approfondimento televisivo, in onda ogni mercoledì alle 20.30 su Antenna 3 con una formula rinnovata e la conduzione di Fulvio Giuliani, direttore di La Ragione. La nuova edizione, curata dalla redazione giornalistica di Antenna 3/Telelombardia, nasce con l’obiettivo di raccontare i temi che incidono sul territorio, economia, lavoro, impresa, trasformazioni sociali e confronto generazionale, inserendoli in una lettura più ampia, capace di collegare ciò che accade localmente ai grandi scenari nazionali e internazionali. Un approccio editoriale che parte dai fatti concreti e dalle ricadute quotidiane per aprire il confronto sulle decisioni politiche, economiche e culturali che orientano il Paese.

Il programma punta su un linguaggio diretto, un ritmo di conduzione dinamico e un confronto capace di far emergere opinioni, analisi e punti di vista differenti. Ogni puntata è costruita attraverso spazi tematici e rubriche dedicate ai principali temi dell’attualità, con ospiti provenienti da mondi diversi: giornalisti, politici, divulgatori, esperti, rappresentanti delle istituzioni e dell’impresa. Accanto al dibattito in studio, Iceberg propone interviste one to one con protagonisti dell’impresa e della vita economica e istituzionale, offrendo uno spazio di confronto diretto con chi oggi contribuisce a orientare scelte, investimenti e innovazione.

Tra gli appuntamenti fissi della trasmissione “Aprite quella porta”, rubrica dedicata ai temi che coinvolgono maggiormente le nuove generazioni: dall’uso dei social media ai cambiamenti nei modelli relazionali, fino ai linguaggi che attraversano famiglie, scuola e lavoro. Nelle prime puntate sono intervenuti, tra gli altri, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Andrea Nicastro, inviato di guerra del Corriere della Sera, e David Avino, fondatore di Argotec, protagonista dell’industria spaziale italiana. Nella puntata di questa sera è prevista un’intervista al presidente della Piccola Industria Mattia Macellari dedicata ai temi della crescita, del lavoro e della competitività. In studio si alterneranno inoltre tra gli altri Debora Rosciani, giornalista di Radio 24-Il Sole 24 Ore, Mariastella Gelmini di Noi Moderati e Ilaria Albano, la “psicologa scortese”.

– Foto ufficio stampa –

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