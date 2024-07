PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sfuma il sogno della prima medaglia a Parigi204, seppur di bronzo, per il judo italiano. Nel ripescaggio della categoria -48kg femminile, Assunta Scutto cede alla padrona di casa Shirine Boukli, che trova il suo unico punto con un waza-ari nelle prime fasi del combattimento. In una lotta dalla grande intensità, risulta decisiva l’atmosfera infuocata dell’Arena Champ de Mars, capace di caricare la transalpina. Nulla da fare per l’azzurra, che vede tutti i suoi attacchi sfumare. Il pubblico francese scandisce col countdown gli ultimi secondi e saluta con un’ovazione finale il successo di Boukli, che disputerà una delle due finali per il bronzo.

Delusa l’azzurra a fine gara: “Mi dispiace per me, per i sacrifici che ho fatto, per il mio ct e per la mia famiglia che si trovava qui. Ma sono sicura che mi rifarò tra quattro anni”.

“Il rammarico ci sarà sempre, partivo da favorita e io stessa mi aspettavo una medaglia, ma non ho rimpianti. Ho dato tutto quello che avevo”, aggiunge Assunta Scutto.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]