JTI Italia e Fondazione Progetto Arca rinnovano la collaborazione a sostegno dei più fragili

MILANO (ITALPRESS) – JTI Italia e Fondazione Progetto Arca rinnovano la propria collaborazione anche per il 2026. Dopo un 2025 ricco di risultati, le due realtà – che da oltre dieci anni offrono un aiuto concreto alle persone più vulnerabili – annunciano il proseguimento della partnership anche per il prossimo anno. Annunciato anche il primo nuovo progetto del 2026: la realizzazione di un housing sociale nell’hinterland di Milano, che si inserisce nel solco di quello già realizzato in Viale Bodio, sempre a Milano.

“La casa è un diritto umano fondamentale – commenta Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca – è una condizione essenziale per garantire dignità, sicurezza e il benessere della persona perché rappresenta il luogo in cui si costruiscono relazioni, si sviluppano identità e si creano nuove prospettive di vita. È necessario accogliere le persone più fragili in contesti ospitali e funzionali, dove la bellezza degli spazi diventa uno stimolo concreto a credere nel cambiamento”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Fondazione Progetto Arca – ha dichiarato Adriana Valle, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia – . Da oltre dieci anni lavoriamo insieme con un obiettivo condiviso: fare la differenza e offrire nuove possibilità a chi si trova in condizioni di fragilità. Il nuovo progetto di housing sociale conferma questo impegno, perché punta a generare un impatto reale e duraturo, offrendo alle persone non solo un supporto immediato, ma l’opportunità concreta di ricominciare una nuova vita”.

Oltre al nuovo progetto di housing sociale, verranno rinnovate per il 2026 anche le altre iniziative già in essere tra le due realtà. Proseguirà infatti l’attività delle cucine mobili, i due foodtruck attrezzati con forni, frigo e bollitori che nel 2025 hanno distribuito oltre 25 mila pasti ai senza dimora di Padova e Bari. Sarà rinnovato anche il sostegno al market solidale di Viale Bodio a Milano, un negozio di alimentari attivo dal 2023, che quest’anno ha distribuito gratuitamente 3.600 spese a 219 nuclei familiari in difficoltà, segnalati dai servizi sociali.

