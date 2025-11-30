Jokic trascina Denver, Golden State supera New Orleans nella notte Nba. Toronto ko

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (26 punti+9 rimbalzi+10 assist) e Denver passa sul parquet di Phoenix 130-112. Niente da fare per i Suns di Devin Booker (24 punti+7 assist) e Dillon Brooks (27 punti). Nonostante le assenze di Steph Curry e Draymond Green, Golden State batte New Orleans in casa 104-96. Jimmy Butler si carica sulle spalle i Warriors con 24 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Pelicans alla nona sconfitta nelle ultime dieci. Unica nota positiva i 25 punti di Zion Williamson. Detroit la spunta 138-135 in casa di Miami. Cade Cunningham Mvp con 29 punti e 8 assist. Lo seguono a ruota Tobias Harris con 26 punti e l’ex di giornata Duncan Robinson (18 punti). Agli Heat non bastano i 31 di Andrew Wiggins e i 28 di Norman Powell. Seconda vittoria consecutiva per Indiana, che batte Chicago 103-101. 24 punti e 9 rimbalzi per Pascal Siakam, mentre i Bulls perdono la quarta delle ultime cinque.

Charlotte passa all’overtime in casa contro Toronto. 118-111 per gli Hornets, aggrappati ai 35 punti di Miles Bridges e ai 20 di Kon Knueppel, autore del canestro che ha mandato il match all’overtime. Delusione Raptors dopo nove successi di fila, nonostante un super Scottie Barnes (30 punti+12 rimbalzi+5 assist). Giannis Antetokounmpo c’è e Milwaukee doma Brooklyn in casa. 116-99 per i Bucks, aiutati ai 29 punti+8 rimbalzi della stella greca. Successo a domicilio per Dallas, che sorprende 114-110 i Los Angeles Clippers. Career high per Cooper Flagg, alla sirena con 35 punti e 8 rimbalzi. 30 punti per Kawhi Leonard e 29 per James Harden, ma i Clippers perdono la quarta in fila (settima nelle ultime otto).

