Johnson e Okongwu trascinano Atlanta, Pacers stesi dai Suns: i risultati della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Sono Jalen Tyrese Johnson e Onyeka Okongwu i grandi protagonisti delle tre gare della regular-season della Nba disputate nella notte italiana. I due cestisti statunitensi hanno trascinato gli Atlanta Hawks, vincitori sul campo degli Utah Jazz per 132-122. Al Delta Center di Salt Lake City hanno messo a referto 31 punti Johnson e 32 Okongwu. “Inutili” ai fini del punteggio invece i 40 messi a segno dal finlandese Lauri Markkanen per i padroni di casa.

Al “Mortgage Matchup Center” di Phoenix, invece, i Suns hanno centrato il quinto successo consecutivo e hanno letteralmente steso gli Indiana Pacers. A farla da padroni sono stati Devin Booker e Dillon Brooksm, giunti rispettivamente a quota 33 e 32.

Infine, i Toronto Raptors, in versione corsara, si sono imposti per 126-113 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Alla “Rocket Arena” il team canadese ha ottenuto la sesta vittoria nelle ultime sette gare disputate grazie alle prestazioni di Scott Barnes e di Immanuel Quickley (autori rispettivamente di 28 e di 25 punti).

